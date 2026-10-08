El río Uruguay superó los 11 metros en Concordia y cortaron el tránsito en la costanera

El agua avanzó sobre el Parque Mitre en Concordia

El río Uruguay superó los 11 metros en Concordia durante la mañana de este jueves 8 de octubre y obligó a restringir el tránsito vehicular en gran parte de la costanera. A las 7, la altura registrada frente al puerto local alcanzó los 11,14 metros, mientras el agua avanzaba sobre el Parque Mitre y otros espacios recreativos cercanos al río.

La creciente se produjo en una jornada marcada también por las consecuencias del fuerte temporal registrado durante la noche del miércoles, que provocó daños materiales y complicaciones en distintos sectores de la ciudad.

Ante el avance del agua, el municipio dispuso cortes preventivos de circulación. Una de las interrupciones se estableció en la intersección de avenida de los Pueblos Originarios y avenida Carriego, junto al Parque Mitre.

El agua del río Uruguay ya cubre el anfiteatro y gran parte del Parque Mitre (fuente Diario Río Uruguay)

El agua inundó parte del Parque Mitre y el anfiteatro

Durante las primeras horas del jueves, el aumento del nivel del río Uruguay amplió la superficie inundada en los sectores bajos de la costanera de Concordia.

Gran parte del Parque Mitre y del anfiteatro quedó alcanzada por el agua, que avanzó sobre espacios habitualmente utilizados para actividades recreativas y circulación peatonal.

En el sector del anfiteatro, la creciente cubrió las áreas más bajas y dejó sobresalir el escenario, las tribunas y el tradicional puente de madera.

La situación obligó a mantener las restricciones de tránsito en los accesos comprometidos por la crecida, especialmente en los sectores cercanos al paseo costero.

El registro de 11,14 metros a las 7 de la mañana confirmó que el río continuaba en ascenso, tal como había anticipado el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Qué anticipó Salto Grande sobre la creciente

En su comunicado del miércoles 7 de octubre, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande había informado que el río Uruguay mantendría una tendencia creciente durante los días siguientes.

Para el período comprendido hasta las 15 horas del jueves 8 de octubre, el organismo estimó que la altura del río frente al puerto de Concordia no superaría los 11,50 metros.

En tanto, para la ciudad uruguaya de Salto, la cota máxima prevista para ese mismo período era de 11,80 metros.

La CTM aclaró que estas previsiones corresponden al período informado y pueden modificarse ante cambios en las condiciones hidrológicas o situaciones imprevistas.

De esta manera, el organismo anticipó que la creciente podría continuar durante los próximos días, aunque la evolución dependerá de los aportes de agua y de las condiciones registradas en la cuenca.

El corte establecido en avenida de los Pueblos Originarios y avenida Carriego (fuente Diario Río Uruguay)

Los caudales registrados en la represa de Salto Grande

El último parte hidrológico disponible también brindó detalles sobre los caudales de ingreso y salida del embalse de Salto Grande.

Según el informe, el aporte de agua al embalse durante las 24 horas anteriores fue de 14.805 metros cúbicos por segundo.

Por otra parte, a las 8 del miércoles, el caudal evacuado desde la represa alcanzaba los 17.253 metros cúbicos por segundo, con los vertederos abiertos.

Para el período comprendido hasta las 15 horas del jueves, la CTM estimó un caudal medio diario evacuado de entre 17.000 y 18.000 metros cúbicos por segundo.

El organismo también informó que el nivel del embalse se encontraba en 32,93 metros durante la mañana del miércoles y que tendería a descender hacia los 32,60 metros.