Súper Niño en Argentina: el SMN anticipa más lluvias y temperaturas inferiores a lo normal

El Súper Niño en Argentina podría generar condiciones climáticas particulares durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, con mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal y temperaturas más bajas en amplias regiones del país.

Así lo indicó el pronóstico climático trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que señaló al centro y al Litoral entre las zonas con mayor tendencia a precipitaciones abundantes.

El escenario previsto combinó la influencia de un episodio intenso de El Niño con la temporada habitual de lluvias primaverales. Esta situación podría incrementar el riesgo de precipitaciones intensas y anegamientos, especialmente en áreas del centro y este argentino.

Sin embargo, el organismo aclaró que las perspectivas trimestrales expresan probabilidades sobre los promedios de temperatura y precipitaciones, por lo que no permiten anticipar con precisión cuándo ocurrirán tormentas, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos.

Las regiones donde se esperan más lluvias

De acuerdo con las proyecciones, el Litoral presentó una de las señales más claras de precipitaciones superiores a los valores normales, una tendencia que también alcanzó al oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Las probabilidades de lluvias por encima de lo habitual también se extendieron hacia el noreste de la Patagonia. En tanto, Chaco, Formosa, el este de Santiago del Estero y el centro-este bonaerense mostraron perspectivas de precipitaciones normales o superiores a las normales.

Por el contrario, el oeste del Noroeste Argentino (NOA) presentó mayores probabilidades de lluvias inferiores a lo habitual. Una tendencia similar, aunque menos definida, se observó en el este del NOA y el sur patagónico.

Temperaturas más bajas en el centro y mayor calor en el norte

El informe del SMN también anticipó mayores probabilidades de temperaturas inferiores a las habituales en buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense.

En el sur del Litoral, el centro-este de Buenos Aires y el noreste patagónico, las temperaturas podrían ubicarse entre valores normales e inferiores a los normales. En cambio, el norte del Litoral presentó una tendencia hacia registros cercanos al promedio histórico.

La principal excepción se concentró en el norte argentino, donde gran parte del NOA mostró mayores probabilidades de temperaturas superiores a las normales. También se previeron condiciones normales o más cálidas en sectores de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.

Qué implica el fenómeno para los próximos meses

El escenario climático planteó la posibilidad de una primavera más húmeda y fresca en sectores del centro y este del país, en contraste con las condiciones más cálidas previstas para el norte.

Algunos especialistas también señalaron que la influencia de El Niño podría extenderse durante los primeros meses de 2027, aunque la evolución de las precipitaciones dependerá de las condiciones atmosféricas de cada período.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional recordó que estas proyecciones no descartan episodios puntuales de calor, frío o tormentas intensas. Por ese motivo, recomendó consultar los pronósticos de corto plazo y las alertas oficiales para conocer los riesgos concretos en cada localidad.