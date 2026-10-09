Buscan a un joven en Concordia: un perro marcó un sector cubierto por el río Uruguay

La Policía realizó un rastrillaje en el Parque San Carlos de Concordia para localizar a Marcos Almada, desaparecido desde el lunes. Un perro rastreador marcó un sector cercano al antiguo Hostal del Río que actualmente está cubierto por la creciente del río Uruguay. La búsqueda continúa.
La búsqueda de Marcos Almada en Concordia se concentró este viernes en el Parque San Carlos, donde un perro rastreador realizó una marcación en un sector que actualmente se encuentra cubierto por el río Uruguay. El joven permanece desaparecido desde el lunes 5 de octubre y la Policía continúa trabajando para establecer su paradero.
El operativo comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana y estuvo encabezado por la subjefa de la Jefatura Departamental Concordia, Liliana Miño, con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales.
Según informó Concordia Policiales, los investigadores recorrieron un sendero cercano al lugar donde funcionaba el histórico Hostal del Río. Durante el procedimiento, uno de los perros de la Sección Canes realizó una marcación que orientó a los efectivos hacia un punto específico del predio.
Un perro rastreador marcó una zona cubierta por el río Uruguay
El rastrillaje se desarrolló en el sector este de Concordia, dentro del Parque San Carlos, uno de los lugares donde se concentraron las tareas destinadas a localizar al joven.
Participaron efectivos de la Sección Canes, la División Investigaciones y la División Operaciones, bajo la supervisión de las autoridades departamentales.
Durante el recorrido, el personal policial inspeccionó un pequeño sendero lindante con el sector donde antiguamente funcionaba el Hostal del Río. En ese lugar, uno de los perros rastreadores realizó una marcación que llevó a los investigadores hasta un sector determinado.
Sin embargo, el punto señalado presenta una dificultad para las tareas de búsqueda: actualmente se encuentra cubierto por el agua del río Uruguay debido a la creciente.
De acuerdo con la información difundida, cuando Almada desapareció, el lunes 5 de octubre, el nivel del río era inferior al registrado durante la mañana de este viernes.
La circunstancia fue incorporada a las tareas de investigación, aunque hasta el momento no se informó ningún hallazgo que permita establecer qué ocurrió con el joven.
Qué se sabe sobre la desaparición de Marcos Almada
Según los datos aportados para su localización, Marcos Almada es de tez blanca, contextura delgada y ojos claros. Su familia denunció la desaparición el lunes 5 de octubre, después de perder contacto con él y no recibir nuevas noticias sobre su ubicación.
Desde entonces, personal policial inició distintas tareas para intentar reconstruir sus últimos movimientos. Según indicaron fuentes vinculadas con la investigación, el joven se habría retirado por sus propios medios del domicilio familiar.
No obstante, las circunstancias de su desaparición todavía no fueron esclarecidas y los investigadores mantienen abiertas las distintas hipótesis.
Uno de los principales inconvenientes es que Almada no llevaba teléfono celular, lo que impidió utilizar información de antenas telefónicas para intentar establecer sus posibles ubicaciones.
Por ese motivo, las tareas se concentran en otros elementos de investigación, especialmente en el análisis de registros de videovigilancia.
Analizan cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos
Las cámaras de seguridad constituyen una de las principales herramientas utilizadas por los investigadores para determinar por dónde se desplazó Marcos Almada antes de perder contacto con su familia.
De acuerdo con la información conocida, los registros permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos y orientar los operativos hacia determinados sectores de Concordia.
En ese contexto, la Policía concentró durante la mañana de este viernes los rastrillajes en el Parque San Carlos.
La marcación realizada por uno de los perros policiales aportó un nuevo punto de interés para la búsqueda, aunque no permite por sí sola determinar que el joven haya estado en ese lugar ni establecer qué le ocurrió.
Los efectivos continúan evaluando los elementos reunidos mientras intentan obtener información que permita avanzar en la investigación.