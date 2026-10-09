Creciente del río Uruguay en Concordia: prevén unos 400 evacuados y una altura de 12,50 metros para la próxima semana

La creciente del río Uruguay en Concordia podría obligar a evacuar a unas 400 personas durante la próxima semana, según las estimaciones del Comité Operativo de Emergencia (COE). Las proyecciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) indican que el nivel del agua podría alcanzar los 12,50 metros frente al puerto de la ciudad.

Ante este escenario, el intendente Francisco Azcué encabezó este jueves una reunión con los organismos que integran el COE para coordinar las tareas de prevención, asistencia y posibles traslados de familias que viven en zonas inundables.

En tanto, según publicó Concordia Policiales, una actualización difundida este viernes 9 de octubre indicó que hasta las 15 el río Uruguay no superaría los 11,70 metros frente al puerto de Concordia, mientras que el embalse de Salto Grande tendería a ubicarse en los 32,50 metros. Las autoridades advirtieron que el río continuará en ascenso durante los próximos días.

Prevén alrededor de 400 evacuados por la creciente

El secretario de Salud y coordinador del COE, Diego Sauré, explicó que las estimaciones actuales contemplan la posibilidad de que unas 400 personas deban abandonar sus viviendas si se cumple el escenario previsto para la próxima semana.

“Los datos que hoy tratamos para la semana que viene, estamos hablando de llegar a 400 evacuados aproximadamente”, señaló el funcionario.

Monitorean el nivel del río Uruguay en Concordia (foto Concordia Policiales)

La cifra corresponde a una proyección y no representa la cantidad de personas que ya fueron evacuadas. El número definitivo dependerá de la evolución del río y de las condiciones que se presenten durante los próximos días.

Sauré remarcó que el trabajo del organismo se basa en información oficial, con el objetivo de anticipar las necesidades de asistencia y evitar intervenciones improvisadas.

“Consideramos que es muy importante manejar información oficial porque es precisa y nos permite actuar anticipadamente”, sostuvo.

El río Uruguay podría alcanzar los 12,50 metros

Durante la reunión del Comité Operativo de Emergencia, el intendente Francisco Azcué explicó que el Municipio analiza diariamente los informes hidrológicos de la CTM de Salto Grande.

A partir de esos datos, se utilizan herramientas de simulación desarrolladas por el Ejército Argentino y la información del área municipal de Datos Espaciales para identificar los sectores que podrían resultar afectados.

“A medida que el río sube, los escenarios van cambiando. La información que nos suministró CTM indica que la semana próxima podría llegar a los 12,50 metros”, manifestó Azcué.

Reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) (foto Municipalidad de Concordia)

El jefe comunal indicó que las proyecciones permiten conocer anticipadamente la ubicación de las viviendas expuestas, la cantidad de integrantes de cada grupo familiar y sus necesidades particulares.

“Hoy ya sabemos cuántas personas se verían afectadas, dónde viven, cuántos integrantes tienen cada familia, condiciones, necesidades de atención. No manejamos números, hablamos de personas”, remarcó.

Realizan relevamientos para organizar las evacuaciones

El Municipio informó que los equipos de Abordaje Territorial comenzaron a visitar a las familias que podrían resultar afectadas por la creciente.

El objetivo es reunir información sobre sus condiciones habitacionales y determinar qué tipo de asistencia necesitarían si el agua alcanza sus viviendas.

“Esto nos permite saber adónde hay que trasladarlos, si a un centro de evacuados o a la casa de un familiar. Tener esa previsibilidad es fundamental”, explicó Azcué.

Evacuaciones en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

De esta manera, las autoridades buscan organizar los traslados con anticipación y disponer de los recursos necesarios para cada situación.

El intendente destacó que las reuniones del COE complementan el contacto diario entre los organismos que participan del operativo. “La información que vamos recabando a diario nos permite ir articulando tareas como las evacuaciones y el traslado de personas, como otras cuestiones relacionadas a la creciente”, sostuvo.

Actualizaron la altura del río Uruguay en Concordia

El Comité Operativo de Emergencia difundió este viernes un nuevo parte basado en los datos del área de Hidrología de la CTM.

Según esa actualización, hasta las 15 del viernes 9 de octubre el río Uruguay no superaría los 11,70 metros frente al puerto de Concordia.

Por otra parte, se estimó que el nivel del embalse de Salto Grande tendería a ubicarse en 32,50 metros.

Creciente del río Uruguay en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Las autoridades señalaron que la tendencia del río continuará siendo ascendente durante los próximos días.Esta información corresponde a una previsión para el período indicado y puede modificarse con nuevas actualizaciones hidrológicas.

Por ese motivo, desde el Municipio solicitaron a los vecinos seguir los comunicados oficiales para conocer los cambios en las alturas previstas y las medidas de prevención.

Habilitaron el 105 para solicitar asistencia por la creciente

El coordinador del COE confirmó que la línea telefónica 105 se encuentra habilitada para recibir solicitudes de asistencia relacionadas con la creciente del río Uruguay.

Sauré explicó que se realizaron inversiones para ampliar la capacidad de atención y reducir el riesgo de saturación ante un incremento de los llamados.

“Se ha hecho una inversión importante para contar con mayor capacidad de recepción y evitar colapsos”, indicó.

Asimismo, señaló que si un vecino solicita ayuda a Bomberos o a la Policía, esas instituciones se comunicarán con el COE para activar los procedimientos correspondientes.

“Cada traslado quedará registrado”, aseguró el funcionario.

El sistema busca centralizar las solicitudes y coordinar la intervención de los distintos organismos que trabajan durante la emergencia.

Recomendaciones para los vecinos de Concordia

Ante el avance del río y la posibilidad de nuevas precipitaciones, la Municipalidad difundió una serie de medidas preventivas destinadas a reducir riesgos y facilitar el escurrimiento del agua.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

-No arrojar residuos en desagües, reservorios, arroyos, alcantarillas ni cunetas.

-No sacar residuos domiciliarios fuera del horario establecido y evitar hacerlo durante jornadas con lluvias previstas.

-Mantener limpias las rejillas, canaletas y desagües de las viviendas.

-Evitar circular por sectores afectados por la creciente.

-Respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en las zonas comprometidas.

-Consultar los canales oficiales de la Municipalidad y de la CTM para acceder a información actualizada.

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar estas precauciones mientras se mantiene el monitoreo del río Uruguay.

El Municipio se prepara para distintos escenarios

Azcué señaló que las tareas preventivas también contemplan las consecuencias de las tormentas registradas en los últimos meses y la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas.

En ese sentido, vinculó el escenario meteorológico con la fase activa del fenómeno de El Niño, aunque destacó que las decisiones operativas se adoptan sobre la base de los informes de los organismos especializados.

“Nos manejamos por lo que nos dicen los profesionales”, expresó el intendente al referirse a las proyecciones hidrológicas.

Por su parte, Sauré sostuvo que el COE trabaja para responder a diferentes situaciones que puedan presentarse durante los próximos meses. “Hay un trabajo preparado para ser lo más eficientes posibles ante cada escenario porque acá lo que más importa es la asistencia a la población y para eso nos preparamos”, manifestó.

Mientras continúa la creciente del río Uruguay, Concordia mantiene el monitoreo permanente de las alturas y la preparación de posibles evacuaciones. La estimación de unas 400 personas afectadas y una altura de 12,50 metros para la próxima semana permanece sujeta a la evolución del río y a las próximas actualizaciones de la CTM.