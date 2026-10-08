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Sociedad Pronóstico hidrológico de Salto Grande

Advierten que el río Uruguay seguirá creciendo y podría superar niveles de alerta en varias ciudades

La Comisión Administradora del Río Uruguay informó que el río continuará en ascenso durante los próximos días. Colón, Concepción del Uruguay y otros puertos podrían superar sus niveles de alerta desde el sábado. Las lluvias previstas serán determinantes para la evolución de la crecida.

8 de Octubre de 2026
Crecida del río Uruguay: ciudades en alerta por la suba.
Crecida del río Uruguay: ciudades en alerta por la suba.

La Comisión Administradora del Río Uruguay informó que el río continuará en ascenso durante los próximos días. Colón, Concepción del Uruguay y otros puertos podrían superar sus niveles de alerta desde el sábado. Las lluvias previstas serán determinantes para la evolución de la crecida.

La crecida del río Uruguay continuará durante los próximos días y podría provocar que distintas localidades superen sus niveles de alerta. Así lo informó este jueves 8 de octubre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a partir de los datos hidrológicos comunicados por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

 

Según el reporte oficial, hasta las 15 horas de este viernes, el caudal medio diario evacuado por la represa de Salto Grande variará entre 19.000 y 18.000 metros cúbicos por segundo. Además, los vertederos permanecen abiertos.

 

 

El organismo precisó que las alturas máximas previstas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los 11,70 y 12 metros, respectivamente. El nivel del embalse, en tanto, tenderá a ubicarse en 32,50 metros.

 

 

Qué alturas podría alcanzar el río Uruguay

 

Las proyecciones indican que Colón podría alcanzar los 7,62 metros, por encima de su nivel de alerta de 7,10 metros y por debajo del nivel de evacuación de 7,90 metros.

 

En Concepción del Uruguay, la altura estimada es de 6,05 metros, frente a un nivel de alerta de 5,30 y uno de evacuación de 6,30 metros. En Boca del Gualeguaychú, el río podría llegar a 3 metros, también por encima del umbral de alerta de 2,90 metros.

 

 

Del lado uruguayo, Paysandú podría registrar 6,66 metros, mientras que Fray Bentos alcanzaría aproximadamente 3 metros. Los niveles previstos podrían comenzar a registrarse desde el sábado en Colón y Paysandú, y posteriormente en localidades ubicadas aguas abajo.

 

Pronostican lluvias importantes en la cuenca

 

El informe advierte que el río continuará creciendo y que se esperan precipitaciones importantes en toda la cuenca durante los próximos días.

 

La magnitud definitiva de la crecida dependerá de la intensidad y ocurrencia de esas lluvias. Por este motivo, las autoridades recomendaron seguir atentamente los próximos comunicados oficiales.

 

Temas:

Río Uruguay Altura alerta crecida niveles
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