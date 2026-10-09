El INA anticipa nuevas crecidas de los ríos Paraná y Uruguay en Entre Ríos

El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipa una crecida del río Paraná durante los próximos días, con una tendencia de ascenso sostenido que podría reflejarse en los puertos de Entre Ríos. El organismo señaló, en su reporte hidrometeorológico actualizado el jueves 8 de octubre, que el río se encuentra en niveles de aguas medias en el tramo provincial, aunque se espera un incremento progresivo debido al avance de una nueva onda de crecida desde el norte de la cuenca.

Según el informe oficial, el Paraná presenta un comportamiento ascendente en Corrientes y Barranqueras, mientras que hacia Goya y La Paz se observan oscilaciones vinculadas con el desplazamiento de mayores caudales. Para los próximos días, el INA proyecta que el incremento se trasladaría hacia los sectores inferiores.

En particular, el organismo advirtió que, en un plazo de entre siete y catorce días, el ascenso podría intensificarse como consecuencia de las precipitaciones previstas sobre las principales áreas que aportan agua al sistema. Sin embargo, las proyecciones no indican una superación inmediata de los niveles de alerta en los puertos entrerrianos.

Qué se espera para La Paz y Paraná

En La Paz, el río tiene una altura de 4,48 metros, correspondiente al rango de aguas medias. El puerto se encuentra por debajo de los 5,80 metros establecidos como nivel de alerta y de los 6,15 metros fijados como referencia de evacuación.

La perspectiva para esta zona indica que el río podría comenzar a mostrar un ascenso sostenido durante los próximos días. A mediano plazo, el organismo consideró probable una aproximación progresiva hacia el rango de aguas medias altas, en función de la evolución de los caudales provenientes del norte.

En el puerto de Paraná, el reporte consigna una altura de 3,30 metros, frente a un nivel de alerta de 4,70 metros y uno de evacuación de 5 metros. Para el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario, el INA proyecta un ascenso gradual, que podría mantenerse durante los próximos días y continuar en el plazo extendido.

Las lluvias en la cuenca podrían intensificar el ascenso

El informe explica que las previsiones meteorológicas para los próximos siete días contemplan precipitaciones moderadas a abundantes en diferentes sectores de la Cuenca del Plata, especialmente en las áreas superiores del río Paraná.

Las lluvias previstas sobre la cuenca del Iguazú, la zona de influencia de Yacyretá y el tramo comprendido entre Yacyretá y Corrientes podrían incrementar los aportes de agua hacia el cauce principal.

En ese contexto, el INA proyecta que el caudal descargado por Yacyretá continuaría aumentando durante los siguientes cuatro o cinco días, con valores que podrían superar el máximo registrado durante la onda de crecida anterior. Este comportamiento tendría incidencia sobre la evolución del Paraná aguas abajo.

Las alturas del río Paraná en los puertos entrerrianos

Qué podría ocurrir durante las próximas dos semanas

Para el período comprendido entre los próximos siete y catorce días, el Instituto Nacional del Agua proyectó que el río Paraná podría sostener su tendencia ascendente, especialmente si se concretaban las precipitaciones previstas en las cuencas superiores.

El organismo advirtió que las estaciones ubicadas más al norte podrían aproximarse a niveles de aguas altas, con posibilidades de alcanzar o superar los umbrales de alerta en algunos sectores superiores del Paraná medio. No obstante, esa advertencia no implicó una previsión de superación de los niveles de alerta en los puertos entrerrianos.

En el tramo de Santa Fe, Paraná y Rosario, el escenario previsto fue de ascenso sostenido dentro del rango de aguas medias, condicionado por el volumen de agua que continuara llegando desde Corrientes y por los aportes de los afluentes intermedios.

El INA también anticipa nuevas crecidas del río Uruguay

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el río Uruguay continuará creciendo durante los próximos días, impulsado por el avance de una onda de crecida desde la cuenca media y el incremento de los caudales que llegan al embalse de Salto Grande. El organismo señaló que las lluvias previstas podrían generar nuevos repuntes y mantener elevados los niveles en distintos puertos de Entre Ríos.

Según el reporte hidrometeorológico, el tramo inferior del río Uruguay presentó un comportamiento ascendente, asociado al aumento del agua evacuada por la represa. En Concordia, el INA informó una altura de 11,14 metros, por encima del nivel de alerta establecido en 11 metros, aunque todavía por debajo de los 12,50 metros correspondientes a evacuación.

En Concepción del Uruguay, el organismo consignó una medición de 5,12 metros, cercana al nivel de alerta de 5,30 metros. En tanto, en la desembocadura del río Gualeguaychú, el registro fue de 2,48 metros, frente a los 2,90 metros fijados como referencia de alerta.

Qué se espera en los puertos entrerrianos

El INA proyectó que el río Uruguay podría mantenerse por encima del nivel de alerta en Concordia durante los próximos dos o tres días. Para el sector comprendido entre Colón y Concepción del Uruguay, anticipó un ascenso sostenido, con posibilidades de superar los niveles de alerta dentro de los siguientes cuatro días.

Por su parte, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió estimaciones que contemplaron alturas de hasta 7,62 metros en Colón, 6,05 metros en Concepción del Uruguay y 3 metros en la Boca del Gualeguaychú, bajo determinadas condiciones de caudal y del Río de la Plata.

Las proyecciones señalaron que esos niveles podrían comenzar a alcanzarse desde el sábado 10 de octubre en Colón y posteriormente trasladarse hacia los puertos ubicados aguas abajo.

El INA también advirtió que se esperaban precipitaciones abundantes en las cuencas alta y media del río Uruguay durante los próximos siete días. Estas condiciones podrían generar una nueva onda de crecida y aumentar el volumen de agua que llegaba a Salto Grande.

En su perspectiva extendida, el organismo señaló que podrían producirse nuevos repuntes, incluso superiores a los registrados durante las crecidas anteriores. Por ese motivo, el comportamiento del río dependerá tanto de las precipitaciones como de los caudales evacuados por la represa.