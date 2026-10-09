El Niño alcanzó un nivel muy fuerte en el sur de Brasil: hubo 9 tornados en cuatro meses

El Niño alcanzó un nivel muy fuerte en el sur de Brasil

La intensificación de El Niño mantiene en alerta al estado brasileño de Paraná, donde los organismos de prevención anticipan la posibilidad de nuevos fenómenos meteorológicos severos durante octubre, un mes que históricamente concentra la mayor cantidad de eventos extremos en la región.

Entre junio y septiembre, más de 153.300 personas resultaron afectadas por tormentas en Paraná, de acuerdo con los registros de la Defensa Civil. Durante ese período también se contabilizaron más de 450 incidentes relacionados con fenómenos meteorológicos y seis personas murieron como consecuencia de las tormentas.

Los registros muestran un marcado incremento de los eventos durante los últimos meses. La Defensa Civil contabilizó 48 incidentes en junio, 42 en julio, 139 en agosto y 223 en septiembre, cuando comenzó la primavera en el hemisferio sur.

A los fuertes vientos, lluvias intensas y caída de granizo se sumó la ocurrencia de nueve tornados entre junio y septiembre. Uno de los episodios más severos se produjo el 8 de agosto en Piraí do Sul, donde un tornado fue clasificado como F3 en la escala Fujita, con vientos estimados de entre 253 y 332 kilómetros por hora.

El fenómeno afectó principalmente zonas rurales, provocó daños en viviendas y estructuras productivas y dejó al menos 500 personas afectadas y una herida, según la Defensa Civil.

Tormentas durante octubre

La situación genera preocupación debido a que las familias afectadas todavía trabajan en la reconstrucción de sus viviendas y establecimientos, mientras los pronósticos anticipan una continuidad de las condiciones favorables para tormentas fuertes.

Según los registros históricos de la Defensa Civil, octubre es el mes con mayor cantidad de fenómenos meteorológicos extremos en Paraná. A este escenario se suma la intensificación de El Niño, que podría favorecer la ocurrencia de lluvias abundantes, fuertes vientos, granizo, inundaciones y otros eventos severos.

El coordinador ejecutivo de la Defensa Civil de Paraná, coronel Iván Ricardo Fernandes, señaló que los datos registrados hasta el momento coinciden con las previsiones realizadas para esta temporada y advirtió que el escenario podría intensificarse durante la primavera.

Paraná ya acumula 14 tornados en 2026

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo y Tecnología Ambiental de Paraná (Simepar), el estado registró 14 tornados desde el comienzo de 2026 hasta principios de octubre.

Entre los municipios afectados se encuentran Mercedes, Piraquara, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Reserva, Nova Cantú, Laranjeiras do Sul, Turvo, Inácio Martins, Cruz Machado, Piraí do Sul, Francisco Alves, Goioerê, Carambeí, Ponta Grossa, Arapuã e Ivaiporã.

Uno de los últimos episodios ocurrió el 1 de octubre, cuando se registraron fenómenos de tipo landspout en sectores de Carambeí, Ponta Grossa, Arapuã e Ivaiporã.

Ante la continuidad del escenario, la Defensa Civil mantiene un monitoreo permanente junto con los meteorólogos del Simepar y recomienda a la población mantenerse atenta a los sistemas oficiales de alerta ante la posibilidad de nuevos eventos severos.