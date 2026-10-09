Refuerzan las acciones de prevención ante el avance del fenómeno El Niño

En el marco de las políticas de gestión del riesgo y prevención que lleva adelante el gobierno provincial, el director de Defensa Civil, Víctor Chanenko, encabezó una serie de jornadas de trabajo y supervisión técnica en las ciudades de Concordia y Colón para coordinar la respuesta institucional ante el fenómeno meteorológico de El Niño y el consecuente incremento en los caudales del río Uruguay.

En Concordia, se concretó un encuentro de trabajo del que participaron el representante del COE local, Darío Saure, el director de Defensa Civil de Federación, Federico Perren y el Ing a cargo del área de hidrología de la CTM, Guillermo Collazo.

"Durante la reunión realizamos una evaluación minuciosa sobre la respuesta brindada frente a las recientes tormentas, analizando los inconvenientes detectados para optimizar los protocolos de actuación", sostuvo Chanenko.

Asimismo, el equipo técnico de CTM expuso las métricas e informes de proyección sobre la evolución de las cuencas y el impacto esperado por El Niño en la región.

Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por las defensas del sur de la ciudad de Concordia, donde supervisaron los trabajos de instalación de nuevos grupos electrógenos en las estaciones de bombeo. Estas obras resultan fundamentales para garantizar la operatividad continua del sistema de drenaje urbano en momentos de emergencia o cortes en el suministro eléctrico.

Coordinación operativa en Colón

Dando continuidad a la agenda territorial, el director de Defensa Civil, Víctor Chanenko, se trasladó a la ciudad de Colón, donde mantuvo una reunión operativa con el municipio e inspeccionó las instalaciones del cuerpo local de Bomberos Voluntarios. Durante el encuentro, se relevaron y evaluaron las capacidades logísticas, el equipamiento de socorro y la disponibilidad de recursos para dar respuesta rápida e integral ante eventuales contingencias climáticas en la zona.