Los depósitos en dólares subieron un 2,5% en septiembre y alcanzaron un nuevo máximo

Los depósitos privados en dólares en los bancos alcanzaron los US$42.146 millones y marcaron un máximo histórico, según los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En septiembre, último mes completo informado, el saldo aumentó US$1021 millones, equivalente a una suba del 2,5%, y cerró en US$41.940 millones. El crecimiento continuó durante los primeros días de octubre, cuando se superó la barrera de los US$42.000 millones.

La consultora LCG señaló que, durante los últimos tres meses, los depósitos en moneda estadounidense crecieron a un promedio de US$800 millones mensuales. La mayor parte del incremento de septiembre correspondió a las cajas de ahorro.

Las cajas de ahorro explicaron la mayor parte del aumento

Los depósitos en cajas de ahorro en dólares sumaron US$835 millones durante septiembre, con una suba del 2,9%. Así, el saldo de esas cuentas llegó a US$29.830 millones.

Estas cuentas reciben habitualmente las divisas que compran los particulares mediante las entidades financieras. Según destacó el BCRA, una parte importante de los billetes adquiridos para atesoramiento permanece depositada en el sistema bancario.

Los datos del mercado cambiario muestran que las compras de moneda extranjera se sostuvieron a lo largo de los meses. Durante los primeros ocho meses de 2026, los particulares adquirieron más de US$20.500 millones en los bancos.

También crecieron los plazos fijos en moneda extranjera

El saldo de los plazos fijos en dólares aumentó US$249 millones en septiembre y alcanzó los US$11.623 millones. Su contribución al crecimiento total fue menor que la de los depósitos a la vista.

Dentro de ese segmento, las colocaciones de entre 180 y 365 días crecieron US$839 millones. En cambio, las realizadas por períodos de entre 30 y 59 días retrocedieron US$582 millones.

El BCRA vinculó parte del avance de los depósitos a plazo con la actividad de los fondos comunes de inversión de liquidez inmediata en moneda estadounidense, conocidos como money market. Estos fondos también realizan colocaciones bancarias y contribuyen al saldo de depósitos.

El crédito en dólares y la evolución del ahorro en pesos

En paralelo, el crédito en dólares registró una suba interanual del 40,6% en septiembre. Según el informe del Banco Central, mantiene una trayectoria de expansión prácticamente ininterrumpida desde enero de 2024, mientras se flexibilizaron las condiciones para otorgar financiamiento en moneda extranjera a empresas.

Los depósitos en pesos aumentaron un 0,5% mensual en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Sin embargo, en la comparación con septiembre del año anterior registraron una caída de igual magnitud.

Las colocaciones a la vista en pesos crecieron un 0,3% real, impulsadas por las cuentas que pagan intereses sobre el saldo. Los plazos fijos en esa moneda aumentaron un 1,8% real mensual, con un avance de las opciones tradicionales frente a las ajustadas por UVA.