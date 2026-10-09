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Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y generó una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 provocó evacuaciones en viviendas y edificios de Panamá. Según los primeros reportes, no se registraron víctimas ni daños materiales. Las autoridades suspendieron las clases y se emitió una advertencia de tsunami para distintas costas del Pacífico.

9 de Octubre de 2026
Potente sismo.
Potente sismo.

Un terremoto de magnitud 7,6 provocó evacuaciones en viviendas y edificios de Panamá. Según los primeros reportes, no se registraron víctimas ni daños materiales. Las autoridades suspendieron las clases y se emitió una advertencia de tsunami para distintas costas del Pacífico.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, alrededor de las 12:56 (hora local), y provocó evacuaciones en viviendas, establecimientos educativos y edificios públicos. El movimiento fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y se sintió con intensidad en la capital panameña y en sectores de Colombia.

 

Según los registros del USGS, el epicentro se localizó a unos 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en territorio panameño, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. La magnitud del movimiento fue objeto de distintas revisiones durante las primeras horas posteriores al fenómeno.

Los primeros reportes no informaron víctimas fatales. Sin embargo, posteriormente se conocieron daños materiales en sectores de Veraguas, Herrera y Los Santos, mientras las autoridades comenzaron a evaluar las consecuencias del terremoto.

 

Alerta de tsunami en varios países

 

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia por la posibilidad de que se produjeran olas peligrosas en diferentes sectores del océano Pacífico durante las horas posteriores al terremoto.

La advertencia comprendió sectores costeros de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. Los organismos especializados mantuvieron el seguimiento de la actividad sísmica para evaluar posibles consecuencias en esas regiones.

 

Ante el movimiento, numerosos habitantes abandonaron edificios y permanecieron en espacios abiertos. En el ámbito educativo se dispusieron medidas preventivas, incluida la suspensión de actividades, mientras continuaban las inspecciones de seguridad.

Evaluaron los daños y registraron réplicas

 

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá también registró el terremoto y detectó movimientos posteriores, entre ellos una réplica de magnitud 6,0.

En tanto, la Autoridad del Canal de Panamá confirmó que las operaciones de la vía interoceánica continuaron con normalidad, pese a la intensidad del fenómeno.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma mientras los organismos de emergencia avanzaban con la evaluación de los daños y el seguimiento de las réplicas.

Temas:

Panamá Terremoto Sismo alerta de tsunami USGS Centroamérica
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