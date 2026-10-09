Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y generó una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, alrededor de las 12:56 (hora local), y provocó evacuaciones en viviendas, establecimientos educativos y edificios públicos. El movimiento fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y se sintió con intensidad en la capital panameña y en sectores de Colombia.

Según los registros del USGS, el epicentro se localizó a unos 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en territorio panameño, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. La magnitud del movimiento fue objeto de distintas revisiones durante las primeras horas posteriores al fenómeno.

Los primeros reportes no informaron víctimas fatales. Sin embargo, posteriormente se conocieron daños materiales en sectores de Veraguas, Herrera y Los Santos, mientras las autoridades comenzaron a evaluar las consecuencias del terremoto.

Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. https://t.co/DS0Vg4ql1I — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Alerta de tsunami en varios países

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia por la posibilidad de que se produjeran olas peligrosas en diferentes sectores del océano Pacífico durante las horas posteriores al terremoto.

Un #Terremoto de magnitud 7,6 sacudió #Panamá, informó el Servicio Geológico de EEUU. Previamente, la entidad había fijado en 8 la magnitud del sismo​​​. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de diez kilómetros y su epicentro fue localizado 14 kilómetros al suroeste de la localidad Pitaloza Arriba — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 9, 2026

La advertencia comprendió sectores costeros de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. Los organismos especializados mantuvieron el seguimiento de la actividad sísmica para evaluar posibles consecuencias en esas regiones.

Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. https://t.co/k41l3EqvLN — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Ante el movimiento, numerosos habitantes abandonaron edificios y permanecieron en espacios abiertos. En el ámbito educativo se dispusieron medidas preventivas, incluida la suspensión de actividades, mientras continuaban las inspecciones de seguridad.

Fuerte temblor en Aguadulce https://t.co/mauU9G7lwU — Hilde (@hildesucre) October 9, 2026

Evaluaron los daños y registraron réplicas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá también registró el terremoto y detectó movimientos posteriores, entre ellos una réplica de magnitud 6,0.

En tanto, la Autoridad del Canal de Panamá confirmó que las operaciones de la vía interoceánica continuaron con normalidad, pese a la intensidad del fenómeno.

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma mientras los organismos de emergencia avanzaban con la evaluación de los daños y el seguimiento de las réplicas.