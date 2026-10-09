Se llama Hitler Mussolini, fue candidato de izquierda y ganó una elección municipal en Perú

Hitler Mussolini Simeón Flores ganó una elección municipal en Perú y se convirtió en el centro de atención internacional por la particular combinación de sus nombres, idénticos a los apellidos de dos de los dictadores más conocidos del siglo XX. El candidato se impuso en Queropalca, un pequeño distrito andino del departamento de Huánuco.

El dirigente, de 45 años, compitió como representante de Ahora Nación, una fuerza política de centroizquierda, y consiguió 229 votos sobre 663 sufragios válidos, equivalentes al 34,5%. La elección fue ajustada, ya que su principal competidor, Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, obtuvo 204 votos, el 30,8%.

Queropalca es una localidad de dimensiones reducidas, con una población estimada de poco más de 730 habitantes, según datos oficiales correspondientes a 2024. Sin embargo, el resultado electoral trascendió las fronteras peruanas debido al nombre del candidato ganador.

Un nombre que generó repercusión internacional

El nombre del dirigente reúne referencias a Adolf Hitler, líder del régimen nazi alemán y responsable del Holocausto, y Benito Mussolini, dictador fascista que gobernó Italia durante más de dos décadas.

Aunque la coincidencia despertó sorpresa, no es la primera vez que un político peruano con un nombre asociado a personajes históricos controvertidos alcanza notoriedad pública.

En 2018, Hitler Guesclin Alba Sánchez ganó las elecciones municipales de Yúngar, otra localidad andina. Durante aquella campaña utilizó el lema "Hitler vuelve" y consiguió el 47,7% de los votos.

Otros políticos peruanos llamados Hitler

Según recordó el diario El Comercio, Alba Sánchez compitió contra Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, una coincidencia de nombres históricos que también generó repercusión internacional.

Otro antecedente fue el de Hitler Saavedra Casternoque, médico cirujano y congresista de Somos Perú, quien ocupó una banca legislativa desde 2021 hasta su fallecimiento en 2024.

Según señaló TN, en Perú existen antecedentes de familias que eligen nombres históricos o poco habituales para sus hijos, incluso cuando están vinculados con figuras de connotaciones negativas. El caso de Hitler Mussolini Simeón Flores volvió a poner esa particularidad en el centro de la atención pública.