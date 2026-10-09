Otorgaron el premio Nobel de la Paz a una jurista sudafricana

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel elogió a Navi Pillay por su “excepcional valentía e integridad” en el ámbito jurídico y por sus “esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

En el anuncio del premio realizado este viernes, el Comité afirmó que el “compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral son constantes a lo largo de su dilatada trayectoria profesional”.

Durante su etapa como jueza de la Corte Penal Internacional, Pillay “ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel. “Navi Pillay también ha contribuido a fortalecer las instituciones del derecho internacional”.

“Navi Pillay ha exigido responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y ha brindado esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto”, agregó. “En todos los cargos que ha ocupado, ha hecho hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el estado de derecho”.

¿Quién es Navi Pillay?

Navi Pillay es una abogada sudafricana que luchó contra el apartheid y que se convirtió en jurista internacional y ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean enjuiciados, según declaró el Comité del Premio Nobel.

Ha ejercido como jueza en los tribunales de derecho internacional más importantes del mundo, incluyendo la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Internacional de Justicia, además de haber sido Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Antes de dedicarse al derecho internacional, desempeñó un papel fundamental en el movimiento antiapartheid en Sudáfrica, actuando como abogada defensora de activistas antiapartheid y ayudando a garantizar los derechos de los presos encarcelados en Robben Island.

También fue la primera mujer de color en formar parte del Tribunal Superior de Sudáfrica y se convirtió en la primera mujer en abrir un bufete de abogados en su provincia, Natal, en Sudáfrica.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

Nobel mostró un gran interés por los problemas sociales y participó activamente en el movimiento pacifista. Su amistad con Bertha von Suttner, una figura clave del movimiento internacional por la paz en Europa que posteriormente recibió el Nobel de la Paz, influyó en su visión sobre la paz. En su testamento, el galardón fue la quinta y última categoría que mencionó.

El premio se entrega desde 1901 y fue concedido en 106 ocasiones a un total de 143 laureados: 112 personas y 31 organizaciones. La diferencia entre la cantidad de ediciones y el número de premiados responde a que el galardón fue compartido en distintas ocasiones por dos o tres personas u organizaciones.