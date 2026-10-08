La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

La escritora canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según anunció la Academia Sueca en Estocolmo. La autora, de 76 años, recibió el reconocimiento por una trayectoria que combinó poesía, ensayo, traducción y una particular reinterpretación de los clásicos de la literatura.

La Academia Sueca fundamentó su elección en la obra de Carson, a la que describió como audaz e inventiva, y destacó su capacidad para establecer un diálogo con la tradición clásica y crear nuevas formas de expresión literaria.

El galardón está acompañado por una recompensa económica de 12 millones de coronas suecas, equivalentes aproximadamente a 1,2 millones de dólares.

Quién es Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura

Nacida en Toronto, Canadá, Carson desarrolló una trayectoria como poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. Su producción se caracterizó por combinar diferentes géneros y explorar las relaciones entre los textos de la antigua Grecia y las experiencias contemporáneas.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran Autobiografía de rojo y Nox, además de sus traducciones de autores griegos.

La escritora también recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020, reconocimiento que destacó su contribución a la literatura contemporánea.

La reacción de la escritora al recibir la noticia

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, explicó que Carson se mostró sorprendida cuando recibió la comunicación del premio.

Según relató, la autora se encontraba en Islandia al momento del anuncio. La conversación fue breve y Carson alcanzó a comentar que estaba escuchando el viento en ese país.

El Nobel de Literatura 2026 sucedió al reconocimiento otorgado en 2025 al escritor húngaro László Krasznahorkai. La ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo.

Los libros más importantes de Anne Carson

Entre los libros más destacados de Anne Carson se encuentran Autobiografía de rojo (1998), una novela en verso que reinterpreta un mito griego para explorar el amor y la identidad; La belleza del marido (2001), obra sobre la ruptura matrimonial que recibió el Premio T. S. Eliot; y Nox (2010), una creación experimental dedicada a la memoria de su hermano fallecido.

Su producción también incluye Eros, el dulce-amargo (1986), ensayo sobre el deseo en la literatura clásica; Red Doc> (2013), continuación de Autobiografía de rojo; y Wrong Norma (2024), una colección de textos que combina poesía, narrativa y reflexión sobre distintos aspectos de la sociedad contemporánea.

La Academia Sueca reconoció a Carson con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que dialoga con la tradición clásica y desarrolla nuevas formas de expresión literaria.