Paolo Bulgari murió este sábado a los 89 años. Fue presidente de la histórica firma italiana y uno de los protagonistas de su expansión internacional. Su familia lo despidió con un emotivo mensaje y confirmó que el funeral se realizará el lunes en Roma.
Paolo Bulgari murió este sábado 21 de noviembre a los 89 años, según confirmó su familia mediante una publicación en Instagram. El empresario italiano fue una figura central en la transformación de la histórica joyería familiar en una de las marcas de lujo más reconocidas internacionalmente.
La noticia fue comunicada junto a una fotografía en blanco y negro y un mensaje de despedida en el que sus familiares lo recordaron como “una figura extraordinaria”. También destacaron “su profunda humanidad y el talento de un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo”.
“Falleció el joyero más grande de nuestro tiempo”, expresaron en el comunicado. Además, confirmaron que el funeral se realizará el lunes 23 de noviembre, a las 11, en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.
El empresario que impulsó la expansión de Bulgari
Paolo Bulgari pertenecía a la tercera generación de la familia fundadora de la reconocida casa de joyería. Era nieto de Sotirio Bulgari, quien dio origen a la firma que, con el paso de las décadas, se convirtió en un referente internacional del lujo.
Tras la muerte de Giorgio Bulgari, en 1966, la conducción de la compañía quedó en manos de sus hijos Gianni, Paolo y Nicola. Inicialmente, Gianni asumió un papel destacado en la administración, acompañado por su prima Marina, hija de Costantino Bulgari.
Durante la década de 1980, Paolo asumió la presidencia de Bulgari, mientras que su hermano Nicola ocupó la vicepresidencia. Ambos delegaron la gestión operativa en su sobrino Francesco Trapani, quien impulsó una nueva etapa de crecimiento empresarial.
De una joyería familiar a una marca internacional
Francesco Trapani se incorporó a la compañía en 1981 y fue designado director ejecutivo cuatro años después. Durante casi tres décadas encabezó un proceso de expansión que permitió consolidar la presencia de Bulgari en los principales mercados internacionales.
La firma amplió progresivamente su actividad más allá de la joyería tradicional e incorporó relojes, accesorios, artículos de cuero y perfumes. Esta diversificación contribuyó a posicionarla entre las grandes compañías del sector del lujo.
La expansión internacional había comenzado durante la década de 1970, con la apertura de establecimientos en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. El nombre Bulgari, escrito con la característica V latina en lugar de la U, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la marca italiana.
La venta millonaria y su legado solidario
En 2011, la empresa fue vendida al grupo francés de lujo LVMH por aproximadamente 3.700 millones de euros. La operación marcó una nueva etapa en la historia de la compañía, que mantuvo su identidad italiana dentro de uno de los mayores conglomerados internacionales del sector.
Actualmente, la firma cuenta con figuras internacionales como Anne Hathaway, Dua Lipa y Zendaya entre sus embajadoras, reflejo de su presencia en la moda, el entretenimiento y la cultura.
Más allá de su trayectoria empresarial, Paolo Bulgari también desarrolló iniciativas filantrópicas. En 2019 creó la Fundación Paolo Bulgari, dedicada a impulsar proyectos orientados a combatir la desigualdad y la pobreza.
Su fallecimiento marcó la despedida de uno de los integrantes de la familia que condujo la transformación de Bulgari durante el siglo XX y acompañó su consolidación como una de las principales marcas de lujo del mundo.