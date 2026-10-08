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Internacionales Antes del anuncio en Oslo

Trump reclama el Nobel de la Paz: “Hice cosas que nadie más ha hecho jamás”

El presidente estadounidense afirmó que merece el reconocimiento por su actuación en conflictos internacionales, aunque expresó dudas sobre la decisión del comité. El ganador de la edición 2026 se conocerá este viernes 9 de octubre.

8 de Octubre de 2026
Trump.
Trump.

El presidente estadounidense afirmó que merece el reconocimiento por su actuación en conflictos internacionales, aunque expresó dudas sobre la decisión del comité. El ganador de la edición 2026 se conocerá este viernes 9 de octubre.

A un día del anuncio del Premio Nobel de la Paz, Donald Trump volvió a reclamar el reconocimiento por su política exterior. El presidente de Estados Unidos sostuvo que merece la distinción por haber resuelto ocho guerras, aunque admitió que duda de que el comité lo elija.

 

“Hice cosas que nadie más ha hecho jamás. No estoy presumiendo. Solo les estoy diciendo los hechos”, afirmó durante una conversación con periodistas. El mandatario vinculó su aspiración con las intervenciones diplomáticas de su gobierno desde enero de 2025.

 

 

Según publicó Infobae, Trump aseguró que esas actuaciones permitieron salvar “millones y millones de vidas”. También declaró: “Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes”, sin precisar en esas palabras a qué nuevo conflicto se refería.

 

La medalla de Machado y el reconocimiento

 

El mandatario también recordó a María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz de 2025. Según su relato, la dirigente venezolana le manifestó que él merecía el premio y posteriormente le entregó la medalla.

 

Machado entregó la medalla a Trump durante una reunión en la Casa Blanca en enero de 2026. La opositora había sido distinguida por su trabajo en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica en Venezuela.

 

Trump.
Trump.

 

Después de ese gesto, el Comité Nobel aclaró que el premio permanece vinculado a la persona u organización reconocida. La medalla puede cambiar de manos, pero eso no transfiere la condición de laureada, que continúa correspondiendo a Machado.

 

Al hablar de la edición de este año, el presidente expresó dudas sobre sus posibilidades. “No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo”, manifestó.

 

Cuándo se conocerá al ganador

 

Trump sostuvo que una decisión que lo excluyera afectaría el prestigio del organismo. Además, cuestionó el reconocimiento otorgado a Barack Obama en 2009 y afirmó que el expresidente “no hizo nada” para recibirlo.

 

 

El Comité Nobel Noruego recibió 287 candidaturas para la edición 2026: 208 corresponden a personas y 79 a organizaciones. Las nominaciones se mantienen bajo reserva durante 50 años, por lo que las propuestas anunciadas públicamente no constituyen una confirmación del comité.

 

El ganador será anunciado este viernes 9 de octubre en Oslo, a las 11 de Noruega, las 6 de la Argentina. La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se realizará el 10 de diciembre.

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