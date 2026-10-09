Estados Unidos autorizó una ejecución por fusilamiento y la transmitiría en vivo

Estados Unidos autorizó la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el expsiquiatra militar condenado por el ataque de 2009 en la base Fort Hood, Texas. El procedimiento está previsto para el 3 de diciembre y el Pentágono anunció que será transmitido en vivo.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución tras una recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Hasan fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar.

El anuncio sobre la transmisión fue comunicado por funcionarios del Departamento de Defensa. Hasta el momento, no se precisaron la plataforma ni las condiciones de acceso a la emisión.

El Pentágono busca que el procedimiento sea público

Hegseth había anticipado su intención de permitir que la población presenciara la ejecución. “Enfrentará un pelotón de fusilamiento compuesto por soldados”, sostuvo al defender el método elegido.

El secretario de Defensa también afirmó que buscaba que se tratara de un acto público. Justificó esa decisión con el argumento de que la población debía comprender las consecuencias de hechos como el ataque a Fort Hood.

La transmisión anunciada sería inédita para una ejecución en Estados Unidos. Aunque el Pentágono confirmó ese propósito, su realización está prevista para diciembre y todavía quedan detalles por informar.

El ataque de 2009 y la condena militar

Hasan era psiquiatra del Ejército y tenía el rango de mayor cuando abrió fuego en el Centro de Preparación para el Despliegue de Soldados de Fort Hood. El ataque ocurrió en 2009.

El tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato. La sentencia de muerte fue dictada en 2013, cuatro años después de los hechos.

La autorización presidencial constituye un requisito para ejecutar una condena a muerte dentro del sistema de justicia militar estadounidense. Trump concedió esa aprobación esta semana, a partir de la recomendación de Hegseth.

Los antecedentes de ejecuciones militares

Si se concreta, será la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961. La última fue la del soldado John A. Bennett, quien murió en la horca en Fort Leavenworth, Kansas.

Bennett había sido condenado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años. Desde entonces, no se realizaron nuevas ejecuciones dentro del sistema militar estadounidense.

El procedimiento previsto para Hasan también sería el primer uso de un pelotón de fusilamiento por parte del Ejército estadounidense desde 1945. La fecha anunciada para llevarlo a cabo es el 3 de diciembre.