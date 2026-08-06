El empresario argentino, extraditado en 2025, podría recibir hasta 20 años de prisión por cada cargo. Su vínculo con José Luis Espert había generado un escándalo político.
La Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Fred Machado por lavado de dinero y fraude, luego de que el empresario argentino reconociera su participación en una maniobra vinculada con la comercialización de aeronaves. El fallo fue dictado por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas y ahora resta determinar la extensión de la condena.
El juez federal Amos L. Mazzant III aceptó formalmente la declaración de culpabilidad de Federico “Fred” Machado por conspiración para lavar dinero y conspiración para cometer fraude por vía electrónica. Sin embargo, todavía no estableció una fecha para comunicar la sentencia.
Antes de definir la pena, el magistrado deberá analizar el informe previo a la sentencia, que reúne antecedentes y circunstancias vinculadas con el expediente. Los delitos admitidos por Machado contemplan penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión, además de multas y decomiso de bienes.
El acuerdo que dejó afuera la acusación por narcotráfico
La resolución judicial llegó casi tres meses después de que Machado se declarara culpable de los dos delitos. Como parte del acuerdo alcanzado con la Justicia estadounidense, quedó fuera la acusación por narcotráfico, que exponía al empresario a una condena más severa.
Machado había sido extraditado desde Argentina en noviembre de 2025 y quedó alojado en un establecimiento penitenciario de Oklahoma. Su detención se había producido en 2021 en Río Negro, luego de que Estados Unidos solicitara su captura por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
A mediados de mayo, el empresario compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush, de la Corte del Distrito Este de Texas, y admitió su responsabilidad. La investigación sostuvo que participó junto con otras personas de una estructura destinada a captar dinero de inversores mediante operaciones relacionadas con aeronaves.
La maniobra con aviones que no estaban a la venta
Según la documentación judicial, la operatoria se canalizaba a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, dos sociedades controladas por Machado en Florida. Los investigadores determinaron que se recibían depósitos de inversores con la promesa de destinarlos a la adquisición de aviones.
Machado reconoció que algunas de esas aeronaves pertenecían a compañías como Air India y All Nippon Airways, además de una empresa privada con sede en China, y que en realidad no se encontraban disponibles para su comercialización.
“El avión era invendible porque pertenecía a una aerolínea privada y estaba ubicado en China”, quedó asentado en uno de los documentos judiciales. Además, se estableció que Machado utilizó los fondos recibidos para finalidades diferentes a la adquisición de esa aeronave.
La pena que podría recibir Fred Machado
Los cargos por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico pueden derivar en importantes penas de prisión. Como antecedente del mismo expediente, Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, fue condenada en 2023 a 16 años de cárcel por lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.
La defensa del empresario argentino pretende que, al momento de establecer la condena, se compute el período que ya permaneció privado de su libertad. Machado pasó aproximadamente nueve meses detenido en Estados Unidos y alrededor de cuatro años bajo prisión domiciliaria en Viedma.
La eliminación del cargo de narcotráfico del acuerdo también podría reducir significativamente la pena definitiva. El tiempo que deberá permanecer encarcelado, sin embargo, quedará sujeto a la resolución que adopte el juez Mazzant tras analizar el informe previo a la sentencia.
El vínculo de Machado con José Luis Espert
El nombre de Machado había adquirido fuerte repercusión política en Argentina por su relación con José Luis Espert. Durante la campaña legislativa de 2025, Juan Grabois denunció que el entonces candidato había recibido una transferencia de 200.000 dólares del empresario en febrero de 2020.
La denuncia volvió a poner bajo análisis la relación entre ambos durante la campaña presidencial de 2019. Según la información que trascendió posteriormente, Espert utilizó en 36 oportunidades un avión privado vinculado a Machado y en cinco de esos vuelos habría viajado junto al empresario.
También se conoció que Espert había estado en la vivienda de Machado en Río Negro y que el empresario lo acompañó durante la presentación de un libro. Los vuelos, según las actuaciones difundidas en el marco del caso, no habían sido declarados como gastos de aquella campaña electoral.
El contrato encontrado durante un allanamiento
Otro elemento relevante surgió durante un allanamiento realizado a Machado, donde los investigadores encontraron documentación sobre un contrato con Espert. El acuerdo estaba valuado en un millón de dólares y profundizó las controversias alrededor del vínculo entre ambos.
Tras evitar inicialmente dar precisiones públicas sobre la transferencia de 200.000 dólares, Espert reconoció posteriormente haber recibido el dinero y sostuvo que correspondía a un trabajo de asesoramiento. Según explicó entonces, ese servicio finalmente no llegó a concretarse, publicó Clarín.
La controversia tuvo consecuencias políticas: Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el proceso contra Machado continuó en Estados Unidos y culminó ahora con la aceptación judicial de su culpabilidad por lavado de dinero y fraude, a la espera de que el tribunal determine la pena definitiva.