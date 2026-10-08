Nepal terminó la búsqueda de víctimas de las inundaciones: aún hay 5.285 desaparecidos

Las inundaciones que golpearon a Nepal el 26 de agosto dejaron al menos 1.455 fallecidos y miles de personas sin localizar. Más de un mes después del desastre, el Gobierno dio por terminada la búsqueda de víctimas, aunque todavía se registran 5.285 desaparecidos.

La decisión fue adoptada el lunes 5 de octubre por la oficina del primer ministro, Balendra Shah. Las autoridades concentrarán ahora los recursos en la rehabilitación y reconstrucción, con prioridad en las rutas y los puentes que permiten acceder a las comunidades afectadas.

Según la información difundida por Infobae, entre los desaparecidos hay cientos de extranjeros. El cierre de los operativos provocó protestas y reclamos de familiares que todavía esperan conocer qué ocurrió con sus allegados.

Las familias piden que continúe la búsqueda

Usha Khatri busca a su esposo en las localidades atravesadas por el río y en los lugares donde aparecieron cuerpos. También revisó fotografías de restos recuperados que fueron enterrados temporalmente a la espera de su identificación.

“Estoy furiosa con el gobierno por haber abandonado las labores de búsqueda y rescate cuando miles de personas siguen desaparecidas”, manifestó. La mujer exige que le entreguen el cuerpo de su marido o pruebas de su fallecimiento antes de que sea declarado muerto.

Mahesh Shrestha, cuyo hermano trabajaba como ingeniero en una central hidroeléctrica afectada, también cuestionó la medida. “Nos han abandonado y no debieron haber detenido la búsqueda”, sostuvo, y pidió que los equipos continúen intentando localizarlo.

Los trámites pendientes y la reconstrucción

Otras familias consideran que ya no hay posibilidades de encontrar sobrevivientes y solicitan certificados de defunción para gestionar indemnizaciones, seguros y herencias. Algunas realizaron funerales simbólicos sin los cuerpos de sus seres queridos.

Las autoridades de Nepal analizan los procedimientos legales necesarios para declarar fallecidas a las personas desaparecidas. Aunque cesó la búsqueda activa, informaron que recuperarán los restos que aparezcan durante la reconstrucción y realizarán rescates de emergencia si fueran necesarios.

El Gobierno estima que la recuperación demandará US$4.770 millones. Cerca de 33.000 personas fueron afectadas por las inundaciones y unas 7.500 viviendas quedaron dañadas o destruidas, además de las pérdidas en infraestructura y servicios.

El impacto sobre el trabajo y el comercio

La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el desastre pone en riesgo el empleo de unas 21.400 personas. La destrucción de viviendas, lugares de trabajo, carreteras, puentes y redes eléctricas dificulta el acceso a empleos, mercados y servicios básicos.

El turismo, la agricultura, el transporte y las microempresas figuran entre los sectores más afectados. El organismo también señaló la vulnerabilidad de los trabajadores informales, que enfrentan pérdidas de ingresos sin contar con mecanismos de protección social.

Las consecuencias alcanzan además al comercio de Nepal con China por la interrupción de los pasos fronterizos de Rasuwa y Tatopani. Ambas rutas concentraron el 22% de las importaciones desde el país vecino durante 2025-2026, por lo que su recuperación será parte central de la nueva etapa.