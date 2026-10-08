Ayuda Escolar Anual de ANSES: cómo solicitar los $85.000 antes del 31 de diciembre

La Ayuda Escolar Anual de ANSES continúa disponible para las familias que todavía no cobraron el beneficio correspondiente a 2026. El monto informado es de $85.000 por hijo y el certificado escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre. Los requisitos y el trámite paso a paso.
La Ayuda Escolar Anual de ANSES continúa disponible para las familias que todavía no percibieron el beneficio correspondiente al ciclo lectivo 2026. La prestación contempla un pago único de $85.000 por cada hijo escolarizado y puede solicitarse mediante la presentación del certificado de escolaridad. El plazo para completar el trámite vence el próximo 31 de diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó el pago masivo de esta asignación durante marzo. Sin embargo, aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que no recibieron el dinero todavía pueden gestionar su acreditación.
El procedimiento se realiza a través de la plataforma Mi ANSES, donde los beneficiarios deben generar el certificado escolar, obtener la validación del establecimiento educativo y cargar el documento firmado. Una vez completada la presentación, el organismo inicia el proceso administrativo para efectuar el depósito.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
La Ayuda Escolar Anual está destinada a acompañar los gastos educativos de las familias que reciben asignaciones sociales y familiares. El beneficio se otorga por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos por el organismo previsional.
Pueden acceder los titulares de la AUH y quienes perciben asignaciones familiares a través del SUAF. En ambos casos, los hijos deben tener entre 45 días y 17 años inclusive y asistir a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
Para los hijos con discapacidad, la prestación no establece un límite máximo de edad. En estos casos, se requiere acreditar la escolaridad o la asistencia a modalidades educativas contempladas por ANSES, según las condiciones correspondientes.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual paso a paso
Las familias que todavía no recibieron el pago pueden realizar la gestión de manera digital, sin necesidad de concurrir inicialmente a una oficina del organismo.
El primer paso consiste en ingresar a la página oficial de ANSES y acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar la sección Hijos y luego la opción Presentar un Certificado Escolar.
Posteriormente, el titular debe elegir Generar Certificado, completar los datos del estudiante y descargar o imprimir el formulario PS 2.68. Este documento debe ser presentado ante las autoridades de la institución educativa para que completen la información correspondiente, lo firmen y lo sellen.
Cómo presentar el certificado escolar en Mi ANSES
Una vez que la escuela haya completado y firmado el formulario, el beneficiario deberá tomar una fotografía clara y legible del documento.
Luego tendrá que ingresar nuevamente a Mi ANSES, dirigirse a la sección correspondiente y seleccionar la opción Subir Certificado. Allí podrá cargar la imagen para completar la presentación.
Es importante verificar que todos los datos sean correctos y que tanto la firma como el sello de la institución educativa puedan distinguirse claramente. Una imagen ilegible o un formulario incompleto pueden generar inconvenientes durante la validación.
Cuándo se cobran los $85.000 de la Ayuda Escolar
De acuerdo con la información difundida sobre el beneficio, el monto garantizado para el ciclo lectivo 2026 es de $85.000 por cada hijo que cumpla con las condiciones exigidas.
Para quienes deban presentar el certificado escolar, el plazo de acreditación informado es de hasta 60 días corridos posteriores a la presentación y validación de la documentación.
El depósito se realiza a través del medio de cobro que el titular tiene registrado para recibir habitualmente la AUH o las asignaciones familiares del SUAF.
Hasta cuándo se puede presentar el certificado escolar
El plazo para acreditar la escolaridad correspondiente al ciclo lectivo 2026 finaliza el 31 de diciembre de este año. Por ese motivo, las familias que todavía no cobraron la prestación deben completar el trámite antes de esa fecha.
Quienes no recibieron el pago durante marzo pueden gestionar la asignación posteriormente, siempre que cumplan con los requisitos y presenten la documentación dentro del período establecido.
En el caso de los titulares de la AUH, también es importante tener presente la presentación de la Libreta AUH, mediante la cual se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos para acceder al porcentaje retenido de la asignación.