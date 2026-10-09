Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto cobran en octubre con aumento y bono

La jubilación mínima y máxima de ANSES se actualizaron en octubre de 2026 con un incremento del 1,65%. El haber mínimo alcanzó los $435.662,86 y, con el bono de $70.000, llegó a $505.662,86. Conocé los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Con el incremento del 1,66% correspondiente a octubre, la jubilación mínima de ANSES quedó establecida en $435.748,51. A este importe se sumó el bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que perciben el haber mínimo alcanzaron un ingreso total de $505.748,51.
Por su parte, la jubilación máxima se ubicó en $2.932.174,85. Los titulares que cobran este monto no reciben el refuerzo extraordinario, debido a que está destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.
En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se actualizó a $348.598,81. Con el adicional de $70.000, el ingreso total de quienes perciben esta prestación llegó a $418.598,81.
Los nuevos montos de las pensiones no contributivas
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez también recibieron el incremento mensual. Estas prestaciones equivalen al 70% de la jubilación mínima, por lo que su valor se ubicó en aproximadamente $305.024. Con el bono completo, los beneficiarios alcanzaron un ingreso cercano a $375.024.
En tanto, las pensiones para madres de siete hijos mantuvieron su equivalencia con el haber jubilatorio mínimo. Por este motivo, el monto se estableció en $435.748,51 y, con el refuerzo extraordinario, ascendió a $505.748,51.
Cabe destacar que el bono de $70.000 se paga de manera completa a quienes perciben los haberes mínimos establecidos. Para aquellos beneficiarios cuyos ingresos superan ese piso, el adicional puede liquidarse de forma proporcional hasta alcanzar el límite previsto por la normativa.
Cómo impacta el aumento en los ingresos de los jubilados
El ajuste de octubre se determinó mediante la fórmula de movilidad previsional, que establece incrementos mensuales de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, la actualización tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto.
Sin embargo, el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 y no se incorpora al haber jubilatorio. Esto implica que los beneficiarios que reciben el refuerzo registran una mejora porcentual efectiva menor que el aumento aplicado sobre la jubilación.
Además, el complemento no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo ni de las futuras actualizaciones previsionales. Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de sus liquidaciones y las fechas de pago a través de los canales oficiales de ANSES.