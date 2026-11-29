Tres alumnas entrerrianas fueron distinguidas en el Concurso Nacional de Dibujo y Literatura del Comité Olímpico Argentino (COA), correspondiente a la edición 2026. Las estudiantes obtuvieron dos terceros premios y una mención especial por sus producciones artísticas y literarias.

La iniciativa convocó a estudiantes de diferentes puntos del país a expresar, mediante el dibujo y la escritura, los valores vinculados con el deporte y el olimpismo.

La ceremonia de premiación se realizó en la sede del Comité Olímpico Argentino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Gala Anual de Cultura y Legado Olímpico.

Quiénes fueron las estudiantes entrerrianas distinguidas

En el Concurso de Dibujo, Emma Martina Ramírez Welsch, de 11 años, alumna de la Escuela Nº 168 Mendoza de Jornada Completa, de María Grande, obtuvo el tercer premio en la categoría de 9 a 12 años, con una obra sin título.

Por su parte, Kiara Jennifer Ailen Cabrera, de 14 años, estudiante de la Escuela de Educación Técnica Nº 34 General Enrique Mosconi, también de María Grande, recibió el tercer premio en la categoría de 13 a 16 años por su trabajo Jugamos juntos y crecemos juntos.

En el Concurso de Literatura, Martina Cardozo, de 17 años, alumna de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 37 Antonio Galli, obtuvo una mención especial en la categoría de 17 a 19 años por su relato Una misma melodía.

Una convocatoria que reunió 664 obras de todo el país

El acto contó con la presencia del presidente del COA, Mario Moccia, y de la vicepresidenta primera, Alicia Masoni de Morea. Durante la ceremonia, deportistas olímpicos de distintas disciplinas y generaciones entregaron medallas y diplomas a los ganadores.

“Estamos felices de que estén acá los ganadores del concurso, todos ustedes que resultaron elegidos después de haber trabajado mucho representando a su escuela, a su provincia”, expresó Moccia.

Por su parte, María Julia Garisoain destacó el alcance federal de la propuesta y precisó que en esta edición se recibieron 664 obras, entre ellas 524 dibujos y 140 trabajos literarios, provenientes de 92 establecimientos educativos de 17 provincias.

Los valores olímpicos en las aulas

“El Concurso Nacional de Dibujo y Literatura de la Comisión de Cultura y Legado Olímpico sigue llegando a las aulas de cada provincia, para que chicos y chicas de distintos puntos del país puedan imaginar con un lápiz en la mano lo que significa ser olímpico”, señaló Garisoain.

La propuesta buscó promover la creatividad, la expresión artística y literaria, así como la transmisión de los valores olímpicos entre las nuevas generaciones.

Los estudiantes premiados recibieron medallas y diplomas durante la ceremonia, mientras que quienes obtuvieron menciones especiales recibirán sus reconocimientos por correo.