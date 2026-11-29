Las crecidas de ríos y arroyos pueden aumentar los encuentros con serpientes en sectores habitados de Entre Ríos. Al inundarse sus refugios, estos animales pueden desplazarse hacia terrenos secos, viviendas y galpones.

Para reducir el riesgo, es importante evitar el contacto y no intentar capturarlos. También deben tomarse precauciones al caminar por pajonales, zonas anegadas o lugares donde haya materiales acumulados.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos difundió recomendaciones frente a este escenario. Desde la Dirección General de Epidemiología recordaron que una mordedura constituye una urgencia médica y requiere atención inmediata.

Cómo reducir los riesgos alrededor de las viviendas

La cartera sanitaria aconseja mantener el pasto corto y retirar malezas en los alrededores del hogar. También recomienda eliminar acumulaciones de escombros, leña y chatarra que puedan servir de refugio.

Otra medida es colocar mallas metálicas o burletes en puertas y aberturas para dificultar el ingreso de animales. Estas precauciones resultan especialmente importantes en viviendas cercanas a cursos de agua o sectores inundables.

Al transitar por terrenos anegados, se recomienda utilizar calzado cerrado y alto, como botas de goma o cuero. No se deben introducir manos ni pies en huecos, cuevas o debajo de troncos, y corresponde extremar la vigilancia sobre niños y mascotas durante la noche.

Qué hacer si una persona sufre una mordedura

Ante una mordedura de serpientes, se debe mantener a la persona afectada en reposo y trasladarla inmediatamente al centro de salud u hospital más cercano. La búsqueda de asistencia no debe demorarse por intentar atrapar al animal.

También es necesario retirar anillos, pulseras o calzado que puedan comprimir la zona si aparece inflamación. La evaluación y el tratamiento deben quedar a cargo del personal sanitario.

Según informó el Ministerio, los hospitales cabecera de cada departamento entrerriano funcionan como centros antiponzoñosos. Cuentan con suero antiofídico específico y profesionales capacitados para administrarlo cuando corresponda.

Qué prácticas deben evitarse

No deben realizarse torniquetes, cortes ni cauterizaciones sobre la herida. Tampoco se debe intentar succionar el veneno con la boca, ya que esas maniobras no reemplazan el tratamiento médico.

La recomendación también excluye aplicar alcohol, kerosene, vinagre, barro u otras sustancias caseras. Estas prácticas pueden agravar las lesiones, favorecer infecciones y retrasar la atención.

En Entre Ríos, las serpientes de mayor relevancia sanitaria son las yararás del género Bothrops y, en menor medida, las corales del género Micrurus. Frente a su aparición, la indicación es mantener distancia y evitar cualquier intento de manipulación.