Un incendio en una escuela de la localidad santafesina de Calchaquí destruyó dos aulas durante la madrugada de este sábado. Tras controlar las llamas, los bomberos encontraron en uno de los pizarrones un mensaje amenazante: “Los voy a matar a todos”. La Justicia investiga si el fuego fue provocado de manera intencional.

El hecho ocurrió en la Escuela Nacional Nº 6.117 “Remedios de Escalada”, ubicada en el departamento Vera, a unos 210 kilómetros al norte de la capital provincial.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía de Santa Fe acudieron al establecimiento y preservaron el lugar. Los bomberos que intervinieron solicitaron colaboración al cuartel de voluntarios de Vera para contener las llamas.

Los daños que provocó el incendio en la escuela

El fuego afectó una construcción anexa al edificio principal, integrada por cuatro salones y una cocina. Entre los espacios dañados se encontraban dos aulas que habían sido refaccionadas y pintadas durante la última semana, publicó Infobae.

Según medios locales, en uno de los sectores estaban guardadas las medallas destinadas a los estudiantes de séptimo grado para el acto de colación, por lo que deberán confeccionarse nuevamente.

Las instalaciones también eran utilizadas por un instituto de nivel terciario donde se dictaban carreras de enfermería y biología.

Investigan si el fuego fue intencional

Durante las primeras tareas de relevamiento, los investigadores encontraron botellas sobre una mesa y materiales escolares revueltos, según consignó el diario Uno.

El sector afectado no contaba con cámaras de seguridad ni alarmas. Si bien algunos vecinos atribuyeron el episodio a un grupo de delincuentes a través de las redes sociales, esa versión no fue confirmada oficialmente.

El fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó identificar a posibles testigos, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones y secuestrar las imágenes que pudieran aportar información a la causa.

Repercusiones tras el ataque

La subsecretaria de Asuntos Electorales del Ministerio de Gobierno de Santa Fe y exconcejal de Calchaquí, Juliana Caillat, expresó su preocupación por lo sucedido y manifestó su predisposición para colaborar con la recuperación de las instalaciones.

“Una escuela es mucho más que un edificio: es un lugar de encuentro, de aprendizaje, de sueños y de oportunidades para nuestros niños”, expresó la funcionaria.

“Cuando se lastima a una escuela, se lastima a toda una comunidad. Frente a la violencia, nuestra respuesta debe ser la unión, la solidaridad y el compromiso con la educación. No están solos”, concluyó.