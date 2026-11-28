REDACCIÓN ELONCE
Un motociclista sufrió graves lesiones tras protagonizar un choque entre dos motos en la ciudad de Colón. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital San Benjamín. Uno de los vehículos fue retenido por carecer de la documentación obligatoria.
Un choque entre dos motos dejó como saldo un conductor con lesiones graves y otro con heridas leves durante la tarde de este sábado en la ciudad de Colón. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Alberdi y 9 de Julio.
Por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta Zanella RX de 150 centímetros cúbicos y una Corven Hunter de la misma cilindrada. Personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino en el lugar.
Como consecuencia del impacto, ambos motociclistas fueron trasladados al Hospital San Benjamín, donde recibieron atención médica para determinar la gravedad de las lesiones.
Un motociclista sufrió fracturas
Según informó la Policía, uno de los conductores, de 34 años, presentó lesiones de carácter grave debido a fracturas en el cuello del peroné y la tibia proximal. En tanto, el otro motociclista, de 24 años, sufrió heridas leves.
Durante las actuaciones realizadas en el lugar del accidente, los efectivos procedieron a la retención de la motocicleta Zanella debido a que carecía de la documentación obligatoria para circular.
Las autoridades judiciales tomaron intervención en el caso y se continuó con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.