La búsqueda de un hombre en el arroyo Feliciano tuvo un trágico desenlace este sábado 28 de noviembre, cuando efectivos policiales y bomberos voluntarios hallaron el cuerpo sin vida de Juan Alfredo Benítez, de 48 años, en la zona de Campo Potrerito, en el Ejido Este de Feliciano.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el operativo comenzó alrededor de las 14 horas y se extendió durante cuatro horas y 40 minutos. Las tareas estuvieron centradas en distintos sectores del curso de agua, donde se desplegó un rastrillaje acuático para localizar al hombre.

Del procedimiento participaron efectivos de la Jefatura Departamental Feliciano, personal de la Guardia Especial e integrantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Feliciano y Chajarí. Las tareas también contaron con la colaboración de familiares y amigos de Benítez, quienes sirvieron de guía durante la búsqueda.

El hallazgo del cuerpo en el arroyo Feliciano

Tras varias horas de rastrillaje, los integrantes del operativo lograron localizar al hombre. Desde la fuerza de seguridad confirmaron que las tareas permitieron dar con el cuerpo sin vida de Benítez, en un sector próximo a la laguna de decantación.

De acuerdo con el comunicado policial, el hallazgo se produjo en un punto ubicado "a unos 750 metros de la laguna de decantación con dirección hacia el sureste". El operativo de búsqueda concluyó a las 18:40, luego de la intervención conjunta de las distintas fuerzas.

El parte oficial identificó el hecho como un caso de ahogamiento, aunque no brindó precisiones sobre las circunstancias en las que el hombre ingresó al agua ni cuándo se produjo su desaparición. Tampoco se informaron mayores detalles sobre los momentos previos al inicio de las tareas de búsqueda en el arroyo.