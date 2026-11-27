El automóvil terminó sobre la banquina y no se registraron personas lesionadas

Una docente de 49 años protagonizó un despiste vehicular este viernes por la mañana en la Ruta Provincial 15, frente a la Estancia San Rafael, en el departamento Tala. El automóvil terminó sobre la banquina y no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió minutos antes de las 8, cuando la mujer se dirigía hacia la Escuela N.º 15 “Juan José de Paso”, donde trabaja. Según informó la Policía, perdió el control del Volkswagen Gol Familiar que conducía.

El vehículo derrapó sobre la superficie de ripio y quedó sobre la banquina, sin llegar a volcar. Como consecuencia del incidente, solo se constataron daños materiales.

En el lugar intervino personal de la Comisaría del Segundo Cuartel.