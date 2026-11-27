Cincuenta familias de Crespo recibieron la documentación correspondiente a los terrenos que obtuvieron a través del programa municipal “Crespo Mi Casa”. La entrega se realizó tras un proceso de selección y un sorteo público, que permitió asignar los lotes a los beneficiarios.

El intendente de la ciudad, Marcelo Cerutti, explicó que se trata de terrenos de propiedad municipal que se ofrecen a un valor equivalente al 50% del precio de mercado. “Es un sistema que ya se ha aprobado otras veces, que la gente en el transcurso de cuatro o cinco años termina haciendo su vivienda”, señaló.

El jefe comunal destacó que el programa busca facilitar el acceso a la vivienda propia y brindar a los vecinos la posibilidad de comenzar a construir sus hogares.

“Lo vemos como algo muy positivo en darle esa oportunidad al crespense. Crespo se caracteriza por ser una sociedad muy trabajadora, muy emprendedora”, expresó Cerutti.

Cómo continúa el programa Crespo Mi Casa

Con la documentación recibida, las familias ya cuentan con sus terrenos asignados y podrán iniciar los trámites para construir sus viviendas. Desde el área de Obras de la Municipalidad también se les entregará un plano sin costo.

“Se les entrega los terrenos y con el contrato que se firma ellos ya tienen su terreno asignado y pueden empezar”, explicó el intendente. Los beneficiarios deberán avanzar con la construcción mediante el sistema de autoconstrucción, con un plazo de cuatro a cinco años para completar sus viviendas.

El cumplimiento de ese proceso será supervisado por una comisión de vivienda integrada por personal de Obras y Catastro municipal, además de concejales del oficialismo y de la oposición.

Cerutti indicó que el sistema busca acompañar a las familias durante el proceso de construcción y garantizar que avancen dentro de los plazos establecidos.

La demanda habitacional y nuevos proyectos

El intendente reconoció que la demanda de terrenos y viviendas supera ampliamente la cantidad de lotes disponibles en cada convocatoria.

“La cuestión de la vivienda en todo el país, en toda la ciudad, es muy necesaria. Siempre supera en varias veces la opción”, afirmó. En ese sentido, señaló que la Municipalidad trabaja en nuevas alternativas para facilitar el acceso a la vivienda. Según explicó, la necesidad habitacional atraviesa distintas etapas de la vida, desde jóvenes que buscan proyectar una familia hasta personas mayores que desean contar con una casa propia.

Cerutti también anticipó que el municipio tiene en carpeta nuevos proyectos habitacionales y que espera completar los trámites administrativos para avanzar con futuras convocatorias.

Nuevas viviendas previstas para 2027

El intendente adelantó que la gestión municipal presentó documentación para acceder a un programa de viviendas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

“Estamos esperando la cuestión administrativa. Calculo que no sé si alcanzará a salir este año, pero los primeros meses del año que viene seguramente vamos a tener otras instancias con respecto a otros números interesantes de viviendas”, indicó.

A diferencia de “Crespo Mi Casa”, que entrega terrenos para que cada beneficiario construya su vivienda, esta nueva propuesta contempla la construcción de casas.

Cerutti destacó que ambos sistemas permiten responder a distintas necesidades y valoró la posibilidad de que las familias puedan diseñar sus hogares de acuerdo con sus preferencias.

“Cada persona se puede hacer su casa como quiera”, manifestó.

El impacto de las 50 viviendas en Crespo

Cerutti destacó que la entrega de los terrenos representa una oportunidad para las familias y también genera un movimiento económico en la ciudad. “Poder darle esto a la familia, que pueda tener su casa, que pueda tener su hogar, que pueda empezar a proyectarse distinto”, expresó.

El intendente señaló que la construcción de las 50 viviendas tendrá impacto en la demanda de mano de obra, materiales e insumos, además de impulsar la participación de familiares y allegados en las tareas. “También genera un movimiento económico que es necesario para la ciudad”, concluyó.