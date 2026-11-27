El Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo desarrolló este viernes su primera jornada de prevención y promoción de la salud, destinada a los vecinos de Paraná. La actividad comenzó a las 8 y se programó hasta las 12, con controles de diabetes e hipertensión, recomendaciones sobre alimentación y una propuesta de actividad física.

En diálogo con Elonce, el director de la institución, Tulio Pérez, explicó que la iniciativa también permitió dar a conocer las prestaciones disponibles en el establecimiento sanitario.

“Estamos en nuestra primera jornada de prevención y promoción de la salud con un eje transversal que es cuidar la salud de los vecinos”, expresó el profesional.

Un mural para concientizar sobre la violencia contra las mujeres

En el marco de las actividades impulsadas por la institución, también se pintó un mural en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recordó el pasado 25 de noviembre.

Pérez destacó la importancia de incorporar diferentes recursos de comunicación para abordar esta problemática desde el ámbito sanitario.

Realizaron una jornada de prevención y promoción de la salud en centro de salud de Paraná

“Creemos que nosotros como centro de salud debemos utilizar todas las herramientas de comunicación que tenemos al alcance, no solamente lo que es hablar con la gente, atenderla, sino también la parte gráfica”, explicó.

El director señaló que la iniciativa surgió a partir de hechos ocurridos en las últimas semanas y que buscaron utilizar la expresión artística como una herramienta de concientización y prevención.

Buscan dar continuidad a las jornadas de prevención

Pérez adelantó que la intención es repetir estas actividades cada seis meses o, al menos, una vez al año, para acercar a los vecinos las prestaciones que ofrecen los distintos servicios del centro de salud.

“La idea es hacer al menos una cada seis meses, un año y que esto sea un habitué”, manifestó.

Asimismo, aclaró que las tareas de prevención y promoción sanitaria se desarrollan durante todo el año y que estas jornadas permiten reunir y visibilizar el trabajo que realizan los equipos de la institución.

“No hace falta hacer una jornada para poder trabajar en promoción y en prevención, pero sí dar de alguna manera un cierre de todo lo que se viene trabajando durante el año”, concluyó.