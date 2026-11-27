El Senado nacional aprobó este jueves una reforma electoral que tiene como uno de sus ejes centrales la incorporación del principio de Ficha Limpia, por el cual las personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia no podrán ser candidatos ni ocupar ningún cargo ejecutivo.

Si la reforma electoral se aprueba también en Diputados y el capítulo específico de Ficha Limpia supera el filtro de la votación en particular, el sistema electoral levantará una barrera institucional contra la corrupción y otros delitos dolosos.

Esto comprende los delitos contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad, el orden público y el narcotráfico.

Las personas con condena de doble conforme solo quedarán inhabilitadas a presentarse en listas de candidatos si la sentencia fue dictada hasta al 31 de diciembre del año anterior al que se desarrolla la elección.

Con el mismo criterio, las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos tampoco podrán ser designadas a desempañarse en los cargos de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad, directores de empresas o entes con participación estatal y funcionarios con cargos equivalentes.

Por otra parte, el capítulo de Ficha Limpia de la reforma electoral obliga a los partidos políticos y alianzas electorales a exigir a todos sus precandidatos y candidatos, titulares y suplentes, el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y una declaración jurada donde manifiesten no encontrarse comprendidos en estas inhabilitaciones.

Los tribunales deberán comunicar las sentencias condenatorias confirmatorias a la Cámara Nacional Electoral y al Registro Nacional de Reincidencia para su registración y control en los procesos de oficialización de listas de candidatos.

También se crea el Registro Público de Ficha Limpia, a cargo de la Cámara Nacional Electoral, en el que constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas.

Quiénes no podrán ser candidatos si se aprueba la reforma electoral

La propuesta establece que no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos nacionales ni ejercer determinados cargos partidarios las personas condenadas por delitos dolosos cuya sentencia haya sido confirmada en segunda instancia.

Para que la inhabilitación se aplique en una elección, la confirmación judicial deberá haberse producido antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Si ocurre durante el año de los comicios, la restricción comenzará a regir una vez finalizada esa elección.

La prohibición se mantendría hasta que la condena sea revocada o se cumpla la pena. Además, el proyecto contempla la creación de un registro público de personas alcanzadas por esta condición bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

El mecanismo también extiende las restricciones a determinadas designaciones en ministerios, secretarías, organismos públicos y empresas con participación estatal.

La incorporación de este capítulo responde a uno de los pedidos planteados durante las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados para avanzar con el proyecto.