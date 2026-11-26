La Justicia declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral y rechazó el pedido de una pyme para pagar una indemnización en 12 cuotas. El tribunal consideró que el mecanismo podía vulnerar el derecho del trabajador a percibir un crédito de naturaleza alimentaria.
Un nuevo fallo judicial cuestionó uno de los artículos de la reforma laboral que habilita a las pequeñas y medianas empresas a pagar indemnizaciones en cuotas. La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata declaró este miércoles la inconstitucionalidad del artículo 56, inciso b, de la Ley 27.802 y rechazó el pedido de una empresa para afrontar una condena laboral en hasta 12 pagos mensuales.
Los magistrados consideraron que el fraccionamiento de la indemnización podía afectar el derecho del trabajador a percibir en tiempo y forma un crédito de naturaleza alimentaria, destinado a cubrir sus necesidades económicas.
La resolución se dictó en el marco del expediente “Laugmin, Viviana Ester y otros c/ Goya Corrientes S.R.L.” y estableció un límite a la aplicación del mecanismo de financiación contemplado en la normativa.
Qué establece la reforma laboral sobre el pago en cuotas
El artículo 56 de la Ley de Modernización Laboral contempla la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas soliciten el pago de condenas judiciales laborales en hasta 12 cuotas mensuales.
La disposición fue incorporada con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las sentencias y evitar que un desembolso inmediato comprometa la situación financiera de las empresas.
Sin embargo, el pronunciamiento de la Cámara platense determinó que la aplicación de ese mecanismo, en el caso analizado, resultaba incompatible con los derechos constitucionales de la parte trabajadora.
Qué implica el fallo judicial para las pymes
La resolución puso de manifiesto que el pago de indemnizaciones en cuotas no constituye un beneficio cuya aplicación esté garantizada para todas las pequeñas y medianas empresas.
Incluso cuando una compañía acredite su condición de micro, pequeña o mediana empresa, los tribunales podrán evaluar las circunstancias particulares del expediente y resolver si corresponde admitir el fraccionamiento de la condena.
La decisión judicial no supone la derogación del artículo de la reforma laboral, sino que declaró su inconstitucionalidad para el caso concreto. No obstante, constituye un antecedente que podría ser considerado en otros procesos judiciales similares.
Otros fallos vinculados con la reforma laboral
El pronunciamiento de la Cámara de La Plata se sumó a otras resoluciones judiciales relacionadas con la aplicación de la Ley de Modernización Laboral.
En Tucumán, un juez también declaró inconstitucional el artículo 56 de la normativa y ordenó a una empresa del sector del calzado abonar en un único desembolso más de $8,2 millones a una exempleada despedida, publicó Ámbito.
En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló la constitucionalidad del artículo 55, que establece los criterios para actualizar los créditos laborales, y rechazó el planteo presentado por una trabajadora.
Los diferentes pronunciamientos evidenciaron que la aplicación de distintos artículos de la reforma laboral continúa siendo objeto de análisis y controversias en los tribunales.