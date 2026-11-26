Las inversiones en infraestructura de la Uader contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027 de Entre Ríos ascienden a $3.525 millones, lo que representa un incremento del 605% respecto de 2026. Las obras previstas fueron analizadas durante una reunión entre el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron las intervenciones proyectadas en distintas sedes universitarias y los mecanismos administrativos necesarios para avanzar en su concreción.

“Conversamos sobre las obras previstas para la Uader en el proyecto de Presupuesto 2027 y sobre los procedimientos necesarios para avanzar en su ejecución”, expresó Filipuzzi tras la reunión.

Las obras previstas para la Uader en 2027

Entre las principales inversiones se destacó la construcción del Ala Sur del edificio de la universidad en Paraná. La intervención permitirá incorporar 16 aulas y ampliar la infraestructura destinada al desarrollo de las actividades académicas.

El proyecto presupuestario también contempla obras en la sede universitaria de Oro Verde y en el predio de la Escuela Normal Rural Alberdi, como parte de las intervenciones previstas para el próximo año.

Asimismo, Troncoso y Filipuzzi abordaron la continuidad de los trabajos de ampliación del hospital Nuestra Señora del Luján, ubicado en General Ramírez. La obra contempla la incorporación de nuevos espacios académicos para la universidad.

Incrementos para investigación, extensión y becas

Además de los recursos destinados a infraestructura, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un incremento del 305% en las partidas correspondientes a investigación y del 180% para las actividades de extensión universitaria.

En materia de asistencia estudiantil, la iniciativa contempla un aumento del 150% en los fondos destinados a becas y comedor universitario.

Por último, el rector destacó que durante el encuentro también se analizaron cuestiones relacionadas con la formación profesional y su vinculación con las necesidades de los sectores productivos entrerrianos.

“También repasamos distintos temas de la agenda universitaria que se vinculan directamente con el desarrollo de la provincia: la formación de profesionales, las demandas de los sectores productivos y la necesidad de seguir articulando educación, trabajo y producción”, concluyó Filipuzzi.