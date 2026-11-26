El primer pulso de calor intenso en Entre Ríos se hará sentir durante los próximos días, en el marco de un marcado ascenso térmico que abarcará gran parte de la Argentina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas podrían alcanzar los 35 °C, mientras que otras proyecciones meteorológicas contemplan registros cercanos a los 40 grados de manera localizada.

El primer pulso de calor intenso de la primavera comenzará a consolidarse este jueves, con un incremento de los registros térmicos en la llanura pampeana y el norte de la Patagonia. Durante el fin de semana, las elevadas temperaturas se extenderán progresivamente hacia las provincias de la región central.

La particularidad de este fenómeno será que los primeros registros cercanos a los 40 grados podrían producirse en sectores ubicados considerablemente más al sur de las provincias que habitualmente presentan las máximas más elevadas del país.

El viento norte favorecerá el ascenso de las temperaturas

Entre este jueves y el sábado, el incremento térmico será especialmente marcado en el oeste y sur de Buenos Aires. En la franja central del país coincidirán dos factores que favorecerán el calentamiento: la circulación de aire cálido proveniente del norte y la elevada exposición a la radiación solar.

Las condiciones de cielo mayormente despejado permitirán que la superficie terrestre acumule calor durante buena parte del día y lo transfiera al aire. Este proceso, combinado con el aporte sostenido de aire cálido, provocará un aumento progresivo de las máximas.

Foto: Elonce.

El viernes, el sur de La Pampa y el oeste bonaerense estarán entre las regiones más calurosas de la Argentina, con temperaturas que podrían superar los 36 °C. El ascenso también se registrará en otros sectores del interior de Buenos Aires.

Dónde podrían registrarse los primeros 40 grados

El sábado se produciría el primer pico térmico, con máximas cercanas a los 40 °C en el sudeste de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el norte de Río Negro.

Estos registros estarán considerablemente por encima de los parámetros habituales de noviembre. Como referencia, en Bahía Blanca la temperatura máxima media correspondiente a este mes es de 26 grados.

Durante esa jornada, el calor también comenzará a ganar terreno hacia el norte del país. Las máximas superiores a los 36 °C podrían alcanzar sectores del sur de Córdoba y Santa Fe, por lo que se recomienda realizar las actividades físicas y los trabajos rurales de mayor esfuerzo durante las primeras horas de la mañana.

El calor se extenderá durante el domingo

Para el domingo se espera una ampliación del área afectada por las elevadas temperaturas. Las tardes calurosas abarcarán desde La Pampa y el interior bonaerense hasta buena parte de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

En numerosas localidades de esa franja, los registros podrían superar los 36 grados, aunque las marcas cercanas a los 40 °C se presentarían de manera localizada.

La sucesión de jornadas soleadas, calurosas y ventosas también incrementará la demanda de agua de los cultivos en la región central. Los lotes recientemente sembrados serán especialmente sensibles a la pérdida de humedad en las capas superficiales del suelo.

Pulso de calor intenso en Entre Ríos: qué temperaturas se esperan

El lunes comenzaría a registrarse un descenso de las temperaturas en el norte de la Patagonia, La Pampa y el sur bonaerense. Sin embargo, el alivio demorará en llegar a las provincias ubicadas más al norte, entre ellas Entre Ríos.

Si bien algunas proyecciones meteorológicas contemplan la posibilidad de que se alcancen puntualmente los 40 °C en territorio entrerriano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa máximas que podrían rondar los 35 grados. Las estimaciones podrán variar conforme se actualicen los modelos meteorológicos.

De esta manera, mientras algunos sectores de la región pampeana comenzarán a experimentar un descenso térmico, Entre Ríos atravesaría una de las jornadas más calurosas de la primavera hasta el momento. Ante estas condiciones, se recomienda mantener una hidratación adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.