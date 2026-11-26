Un grupo de estudiantes entrerrianos del Colegio Italiano Galileo Galilei de Paraná fue distinguido en el encuentro nacional “Uniendo Metas”, una iniciativa educativa que recreó el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los jóvenes participaron de la instancia realizada en Buenos Aires, donde representaron a Cuba y debatieron sobre diferentes problemáticas internacionales.

La delegación estuvo integrada por siete estudiantes de cuarto año, quienes accedieron a la instancia nacional tras ganar el encuentro regional desarrollado en la capital entrerriana, donde habían representado a Estados Unidos.

Esperanza Lafauci, Ignacio Zapata Bocau, Ana Samitier y Felipe Carnevale visitaron los estudios de Elonce, donde compartieron detalles de la preparación, las investigaciones y los aprendizajes que les dejó la experiencia.

De representar a Estados Unidos a defender la posición de Cuba

Los estudiantes explicaron que, durante la instancia nacional, debieron dividirse en diferentes órganos para abordar temáticas vinculadas con la realidad política y social del país que representaron.

“A nosotros nos tocó estar en la Asamblea General y tuvimos que investigar sobre la participación juvenil, el empoderamiento juvenil, tanto en la política como en la vida social”, explicó uno de los integrantes de la delegación.

La preparación incluyó una investigación sobre la participación de los jóvenes cubanos en la política y el impacto de las problemáticas sociales y económicas de ese país.

El cambio de representación entre ambas instancias también constituyó un desafío para los adolescentes, quienes debieron analizar dos realidades políticas diferentes.

“Pasamos de representar a una potencia a un país que por ahí no aparece tanto en los focos, pero también tiene mucho para brindar, porque todos los países tienen mucho para aportar”, señalaron.

Una experiencia para conocer otras realidades

Más allá de los conocimientos adquiridos durante la preparación, los estudiantes destacaron la posibilidad de acercarse a otras culturas y comprender diferentes perspectivas sobre las problemáticas internacionales.

“Participar en este modelo también te hace conocer otras realidades, otras culturas y otros estilos de vida que por ahí no conocés tanto”, expresaron a Elonce.

Los jóvenes explicaron que la dinámica del encuentro exigió conocer los intereses de cada país, sus relaciones internacionales y las posibilidades de establecer acuerdos con otras delegaciones.

“Tenés que investigar los intereses y las relaciones que tiene tu país y ahí vas viendo para dónde va llevando el debate. Podés buscar trabajar en conjunto para llegar a una solución en el tópico asignado”, detallaron.

La emoción de recibir una distinción nacional

Los estudiantes accedieron al encuentro nacional luego de obtener una beca que cubrió la inscripción, como reconocimiento por haber ganado la instancia regional de Paraná.

Al recordar el momento en que recibieron la distinción en Buenos Aires, Esperanza Lafauci manifestó que el resultado superó sus expectativas.

“Me emocioné un montón. No me lo veía venir. Fue algo que nos sorprendió muchísimo y mi primer instinto fue abrazar a todo el mundo”, relató.

La adolescente destacó la alegría que compartió con sus compañeros después de meses de preparación y trabajo conjunto.

“Estaba superfeliz. Creo que fue de los momentos más felices de toda mi vida”, confesó.

Además, recordó que algunos integrantes de la delegación participaban de esta iniciativa desde 2024. “Fue genial cuando ganamos el modelo regional. Fue un shock, un mar de lágrimas. Después, la instancia nacional fue un sueño, genuinamente”, expresó.

Los desafíos de debatir sobre derechos humanos

Felipe participó junto a su compañero Romano Anunciato en el órgano de Derechos Humanos, donde debieron investigar y debatir sobre los femicidios en Cuba y en otros países.

La preparación contempló la elaboración de argumentos, posibles respuestas a cuestionamientos de otras delegaciones y estrategias para intervenir durante las discusiones.

Sin embargo, uno de los principales desafíos fue el tiempo limitado que tuvieron para exponer sus posiciones debido a la cantidad de participantes.

“Teníamos que pensar bien lo que íbamos a decir porque no había tantas instancias para hablar y había que aprovecharlas”, explicó Felipe.

Según recordó, durante los tres días que duró el encuentro nacional pudieron intervenir aproximadamente cuatro veces, lo que los obligó a seleccionar cuidadosamente la información que habían recopilado.

“Era muy acotado el tiempo para tanta información y tanta defensa”, señalaron los estudiantes.

El acompañamiento de los docentes y la institución educativa

Durante la entrevista, los adolescentes agradecieron el respaldo del Colegio Italiano Galileo Galilei, que les brindó espacios y recursos para desarrollar las investigaciones.

Destacaron especialmente el acompañamiento de los docentes de Historia, Geografía y Ética, entre ellos el profesor Matías Caramata, quien también viajó a Buenos Aires junto a la rectora de la institución, Gisela Arellano.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos porque, además, es todo un trabajo para los profesores. Todos se pusieron a disposición para que todo se lleve de la mejor manera”, manifestaron.

Los estudiantes explicaron que el establecimiento les permitió disponer de horas de clase y utilizar las computadoras de la institución para avanzar con la preparación.

“Tenemos todo el apoyo del colegio en este tipo de cosas. Incluso para el nacional nos dieron dos días libres para poder investigar más en profundidad”, destacaron.

El compromiso solidario y los proyectos a futuro

Además de su participación en el Modelo de la ONU, Ignacio Zapata Bocau contó que integra desde primer año la mutual escolar Mundo Solidario, en la que durante este ciclo lectivo asumió como presidente.

El adolescente explicó que debió combinar las responsabilidades escolares con las actividades de la mutual y la preparación para los encuentros regional y nacional.

“Estoy muy feliz porque hemos hecho un año realmente grandioso, hemos trabajado muy bien y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho, tanto con la mutual como con la delegación”, afirmó.

Estudiantes entrerrianos distinguidos en un encuentro nacional

Durante la charla también compartieron sus inquietudes respecto de sus futuras carreras universitarias. Entre sus intereses mencionaron el periodismo, las relaciones internacionales, el arte y la música.

La experiencia nacional les permitió fortalecer sus conocimientos, desarrollar herramientas de investigación y argumentación, y compartir espacios de intercambio con estudiantes de diferentes lugares del país.