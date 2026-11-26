La emotiva despedida a la entrerriana que murió en Uruguay.

Familiares, amigos y allegados de Graciela Mayer, la entrerriana que murió en Uruguay, expresaron su dolor a través de las redes sociales y compartieron emotivos mensajes para despedirla. La mujer de 36 años falleció ahogada este miércoles en la playa Chihuahua, en el departamento de Maldonado, donde vacacionaba junto a su pareja.

La noticia generó tristeza en Viale, ciudad de la que era oriunda y donde administraba tres locales gastronómicos junto a su hermano, Fabián Mayer, dio cuenta Elonce. Quienes la conocieron destacaron su calidad humana, su dedicación al trabajo y su solidaridad.

“Fue una mujer incansable, bondadosa, sencilla y humana. Ella siempre con una sonrisa, dulce y con un gran corazón. Hasta siempre, Graciela querida, todavía no se puede creer”, expresó una de sus amigas.

Los emotivos mensajes para despedir a Graciela

A través de Facebook, sus allegados compartieron recuerdos y expresaron sus condolencias a la familia de la comerciante entrerriana, cuya muerte se produjo un día antes de regresar de sus vacaciones.

“Fuerzas familia, una persona muy buena y excelente compañera. Q.E.P.D. Graciela. Dios dale el descanso eterno y dale consuelo a la familia”, escribió otra amiga.

Por su parte, Esther, una de las personas que se sumó a las despedidas en las redes sociales, manifestó: “Mis condolencias para toda la familia, un día muy triste. Viale está conmovido por semejante tragedia”.

Cómo ocurrió la tragedia en Uruguay

Graciela Mayer se encontraba junto a su pareja, en el balneario Chihuahua, ubicado a unos diez kilómetros de Punta del Este. Ambos ingresaron al mar, cuando fueron sorprendidos por una ola que los arrastró hacia aguas más profundas.

El hombre logró pedir ayuda y salir del agua, mientras que la mujer fue rescatada por personas que se encontraban en la playa. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida.

“Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”, relató su hermano a Elonce. Además, precisó: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”.

Fabián también señaló que en ese momento “no había servicio de guardavidas en la playa” y explicó a Elonce que el personal solamente cumplía tareas durante los fines de semana.

El velatorio se realizará en Viale

La familia de Graciela Mayer confirmó que el velatorio se realizará en su ciudad natal, aunque todavía no se establecieron la fecha ni el horario de la ceremonia.

La definición dependerá de la finalización de los trámites correspondientes para el traslado de sus restos desde Uruguay hasta Entre Ríos.

En medio del dolor por la pérdida, los familiares agradecieron las numerosas muestras de cariño y acompañamiento recibidas. Asimismo, indicaron que comunicarán las novedades sobre la despedida de Graciela una vez que se completen las gestiones.