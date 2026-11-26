Un hombre llevó a su vecino a la Justicia después de que las filtraciones provenientes del departamento superior provocaran problemas de humedad en su vivienda. Tras el proceso judicial, sus herederos obtuvieron una indemnización de $13.349.057,86, más intereses.

El conflicto se originó en un edificio ubicado sobre la calle Díaz Vélez al 500, en la localidad bonaerense de Avellaneda. El inmueble afectado estaba en planta baja y las pérdidas de agua procedían de la unidad del primer piso.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Avellaneda condenó al propietario del departamento superior. Según los fragmentos de la sentencia publicados por Jurisprudencia Argentina y difundidos por TN, las pruebas permitieron identificar el origen de los daños y determinar la responsabilidad.

La pericia que identificó el origen de las filtraciones

Un perito arquitecto inspeccionó ambos departamentos en agosto de 2024. Aunque las filtraciones ya se habían secado al momento de la visita, pudo establecer de dónde habían provenido las pérdidas.

La Justicia concluyó que los deterioros se habían originado en las “cañerías del baño de la unidad superior”. Esa determinación resultó central para resolver el reclamo contra el vecino.

El juzgado consideró que las instalaciones eran utilizadas exclusivamente por el dueño de ese departamento y no correspondían a los espacios comunes del edificio. Por ese motivo, rechazó la demanda contra el consorcio.

Cómo se calculó la indemnización

La condena incluyó $2.668.066,86 para afrontar las obras que todavía estaban pendientes en la vivienda afectada. También reconoció $4.920.991 como reintegro por trabajos de reparación que ya habían sido abonados.

A esos conceptos se sumaron $5.760.000 por lucro cesante. Este rubro corresponde a los ingresos que dejaron de percibirse como consecuencia de los daños ocasionados en el inmueble.

De esta manera, el monto total quedó establecido en $13.349.057,86. La reparación económica contempló tanto el deterioro material del departamento como las pérdidas económicas reconocidas durante el juicio.

El pago deberá realizarse a los herederos

La indemnización fue reconocida a los herederos del propietario que había iniciado el reclamo. El fallo estableció un plazo de diez días para que el vecino condenado cumpliera con el pago.

Además del capital fijado, el demandado deberá afrontar los intereses correspondientes. La resolución también puso a su cargo las costas del proceso judicial.

La decisión se apoyó en la pericia arquitectónica y en el carácter exclusivo de las cañerías que causaron las pérdidas, elementos que permitieron atribuir la responsabilidad al propietario de la vivienda superior.