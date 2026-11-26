El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración del nuevo complejo que integra infraestructura de combustibles, propuestas gastronómicas de primer nivel, locales de conveniencia y atención personalizada, constituyendo un nuevo hito en la transformación de la red de la compañía.

Durante el acto inaugural, el mandatario remarcó la importancia de la radicación de este tipo de emprendimientos para el desarrollo productivo y la generación de empleo en Entre Ríos. "Es una de las siete YPF Black del país, y está acá, en Gualeguaychú. Quiero agradecer a los que invirtieron en esta estación de servicio, a las autoridades de YPF que nos acompañan hoy y que también hacen posible esta inversión", señaló.

Respecto al impacto directo en el mercado laboral local, Frigerio puntualizó que "una estación de servicio de estas características emplea alrededor de 40 personas. Eso es lo más importante para nosotros, y estoy feliz de estar en esta inauguración que creo que es muy importante para la provincia y sobre todo para Gualeguaychú".

En ese sentido, enfatizó que "son las cosas más importantes que tenemos en la gestión, generar condiciones para que haya inversión y generación de empleo en el sector privado".

"La apertura de esta nueva YPF Black en Gualeguaychú representa un paso más en nuestra estrategia de seguir evolucionando la propuesta de valor de nuestras estaciones de servicio. Buscamos ofrecer una experiencia diferencial, con espacios modernos y una oferta gastronómica de primer nivel, acompañando las nuevas demandas de nuestros clientes", afirmó el director de Retail de YPF, Francisco Mangiarotti.

Por su parte, durante el recorrido el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, valoró la apuesta de YPF por la ciudad y subrayó la articulación virtuosa entre el sector público y las inversiones privadas. "Agradecemos la visita de Gustavo Gallino, de los inversores y del gobernador. Es muy importante y es clave", subrayó.

Resaltó, además: "Tenemos empresarios muy serios que decidieron afrontar esta inversión tan importante. Esto da resultado por el trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal y el sector privado. Es lo necesario para que pasen este tipo de cosas positivas, como es la generación de trabajo, y no solo por los puestos de trabajo en sí, sino para la economía de la ciudad", sostuvo.

A su turno, el vicepresidente de Infraestructura de YPF y presidente del consorcio VMOS, Gustavo Gallino, celebró el desembarco de este modelo en suelo entrerriano. "Para mí particularmente significa muchísimo, porque en el comité ejecutivo de YPF hay dos entrerrianos. Personalmente es un orgullo que se pueda hacer acá", señaló.

El ejecutivo destacó especialmente el esfuerzo del operador privado y el valor estratégico de la red de estaciones. "Un gran trabajo y una gran apuesta del operador, porque de las siete estaciones YPF Black del país, cinco son de Opesa y esta es realizada por un operador privado. Las estaciones de servicio son el vínculo de YPF con la gente, es la imagen de YPF y es la argentinidad al palo. Que se haya hecho en Gualeguaychú es una satisfacción muy grande", concluyó Gallino.

Concebida bajo el concepto Más que una estación, un destino, la propuesta YPF Black busca transformar la experiencia del cliente. El establecimiento cuenta con una variada oferta gastronómica -que incluye las hamburguesas de Carne, marca creada por el chef Mauro Colagreco-, productos horneados de Full y servicios de mantenimiento especializado Elaion Auro en el área Boxes.