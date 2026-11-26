Los egresados del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná organizarán una peña folclórica el próximo domingo 6 de diciembre, con el objetivo de celebrar el cierre de una etapa educativa y compartir una noche de música y danza con la comunidad.

El encuentro comenzará a las 20 en el Círculo Obrero Católico, ubicado en Andrés Pazos 347. La propuesta contará con la participación de artistas, grupos musicales y talleres de folclore, además de una cantina para quienes asistan.

La peña también tendrá un significado especial para la institución, ya que los estudiantes que finalizan sus estudios integran la primera promoción mixta del Seminario, que incorporó mujeres a su propuesta educativa.

La primera promoción mixta del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo

Durante los festejos por la finalización del ciclo lectivo, los estudiantes compartieron sus experiencias y emociones por el cierre de la etapa secundaria. Valentino, uno de los egresados, destacó la alegría de haber llegado a este momento junto a sus compañeros.

Una de las estudiantes valoró especialmente la unión que alcanzó el curso durante los últimos años, después de atravesar algunas dificultades de convivencia.

“Tuvimos un montón de problemas, siento como curso, pero ya la última etapa se remejoró y nos volvimos todos reunidos, entonces eso es lo más lindo. Triste de terminar, pero felices también”, expresó.

La joven también destacó que se trata de la primera promoción mixta de la institución, un cambio que representó una experiencia nueva para quienes comenzaron sus estudios en una escuela que anteriormente recibía solamente varones.

Otra de las egresadas recordó que al principio hubo algunos conflictos, aunque con el paso del tiempo lograron fortalecer los vínculos.

“Yo entré en segundo año y no sabía qué esperar en esta escuela, que era solo de chicos, y después dieron el cambio de que iban a ser también de mujeres. Hubo conflicto al principio, en tercero no te voy a decir que no, pero después ya en quinto y ahora en este año nos fuimos uniendo más”, contó.

Además, manifestó su tristeza por despedirse de sus compañeros después de haber construido una relación cercana durante los últimos años.

Los testimonios de los egresados y el cierre de una etapa

Entre las historias compartidas durante la celebración también estuvo la de Ismael, quien se incorporó al curso durante el último año y agradeció la manera en que fue recibido por sus compañeros.

“Quiero decir que agradezco mucho a mi curso porque yo ingresé este año en uno de los peores momentos, porque en otra escuela estaba mal y quiero agradecer este curso en este momento porque me aceptaron, me trataron de bien”, manifestó.

El joven destacó la importancia de encontrar un grupo que lo acompañara durante una etapa de cambios y adaptación.

Otros estudiantes también compartieron sus proyectos para el futuro, entre ellos la posibilidad de continuar una carrera vinculada a la formación militar.

Los festejos estuvieron acompañados por familiares y amigos, que se acercaron a celebrar junto a los egresados con carteles, espuma y engrudo, en una jornada marcada por la emoción y la alegría.

Peña folclórica en Paraná: artistas, entradas y lugar

La peña del domingo 6 de diciembre contará con la participación de las Hermanas Bono, Los Mellis, Roble, Vivir Bailando, el taller de folclore de la UNER y el ballet de La Revuelta.

La actividad comenzará a las 20 en el Círculo Obrero Católico, ubicado en Andrés Pazos 347, en Paraná. Habrá servicio de cantina, con opciones para comer y beber.

Desde la organización indicaron que quienes concurran deberán llevar sus propias sillas para disfrutar de los espectáculos.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000, mientras que en puerta costarán $7.000. Para adquirirlas de manera anticipada, los interesados pueden comunicarse al teléfono 343 406 3225.

Los egresados invitaron a las familias y a la comunidad de Paraná a participar de la celebración y acompañar a esta primera promoción mixta del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo.