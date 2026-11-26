Empresarios se reunieron para potenciar sus negocios con inteligencia artificial.

Empresarios, referentes del sector turístico y autoridades municipales participaron este jueves del encuentro “Paraná Conecta: Negocios Inteligentes”, una iniciativa destinada a fortalecer el trabajo en red, incorporar herramientas de inteligencia artificial y desarrollar estrategias digitales para potenciar las empresas locales.

La actividad se desarrolló desde las 18.30 en el Hotel Maran Suites & Towers y fue organizada por Paraná Bureau Congresos y Convenciones y la consultora Mercado Inteligente, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (Empatur).

El encuentro reunió a representantes de entre 20 y 30 empresas de la capital entrerriana, principalmente vinculadas con la gastronomía, la hotelería, las agencias de viajes y los servicios turísticos.

Una apuesta por el turismo de reuniones

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a la capital entrerriana como sede de congresos, convenciones y encuentros empresariales.

“Paraná viene abordando esta temática, no con discurso, sino con acción”, afirmó el funcionario, quien recordó las iniciativas de promoción desarrolladas durante el último año en Buenos Aires.

“Hemos hecho durante el año pasado y este año acciones específicas en Buenos Aires para conquistar la atención de potenciales organizadores de eventos en nuestro destino y, como complemento, los hemos invitado a nuestra ciudad para que conozcan de primera mano”, explicó.

Clavenzani resaltó la participación de empresarios, representantes universitarios y funcionarios vinculados con la actividad turística en la jornada de capacitación.

“Concebimos que el turismo genera laburo y dinamiza la economía, y el turismo de reuniones es más intenso en este sentido”, sostuvo.

Inteligencia artificial y estrategias para potenciar los negocios

La capacitación estuvo a cargo de Mercado Inteligente, una consultora especializada en el desarrollo de negocios digitales que realiza encuentros en diferentes puntos del país mediante su iniciativa denominada Tour Inteligente.

Sus representantes, Sebastián Oliveri y Ezequiel Alonso, explicaron que la propuesta buscó compartir experiencias y herramientas para que las empresas puedan integrar diferentes canales digitales dentro de una estrategia comercial.

“Estamos muy contentos de poder compartir no solamente la experiencia, sino cómo hoy la inteligencia artificial está concibiéndose de diferentes formas desde el punto de vista del usuario y también desde el oferente del servicio o del producto”, señalaron.

Asimismo, destacaron que cada encuentro permite conocer las particularidades de las economías regionales y las dificultades que enfrentan los empresarios.

“Lo que buscamos en Tour Inteligente, que es como nosotros llamamos a esta recorrida por todo el país, es entender las problemáticas puntuales de cada región”, indicaron.

La jornada también contempló espacios de intercambio entre los especialistas y los participantes, con el objetivo de conocer sus inquietudes y compartir experiencias relacionadas con el desarrollo empresarial.

Fortalecer los vínculos entre empresarios locales

Por su parte, el cocinero privado y representante de Paraná Bureau, Santiago Lauro, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre los diferentes actores de la actividad turística.

“Principalmente, el Bureau tiene la idea de posicionar a Paraná como un destino de turismo de reuniones y convenciones, pero también otro de los objetivos principales es conectarnos, es trabajar en red”, expresó a Elonce.

En ese sentido, explicó que uno de los lineamientos de la entidad consiste en generar un ecosistema que permita fortalecer los vínculos entre empresarios y organismos estatales, además de incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

“Un poco la idea de este encuentro es encontrarnos y también encontrar esa conexión con el ecosistema digital, que es lo que vienen a traer los chicos de Mercado Inteligente”, añadió.

Respecto de la convocatoria, Lauro precisó que participaron representantes de diferentes rubros de la economía local.

“Principalmente está el sector gastronómico, el hotelero, el de turismo, agencias, y hay cerca de 20 o 30 empresas distintas de la ciudad de Paraná”, detalló.

Trabajo articulado entre el sector público y privado

Clavenzani remarcó que la capacitación formó parte de una estrategia que busca complementar las acciones de promoción turística con la preparación de los prestadores locales.

“Está muy bueno intentar conquistar eventos, está muy bueno generar negocios para la ciudad y nos parece muy prudente trabajar para adentro, sensibilizarnos y capacitarnos”, manifestó.

Turismo: Capacitación sobre herramientas digitales para potenciar empresas del sector

Finalmente, el subsecretario destacó el acompañamiento municipal a las iniciativas impulsadas por las entidades que integran el sector turístico.

“El Paraná Bureau Congresos y Convenciones es quien dirige la batuta. Nosotros, el Estado municipal, simplemente acompañamos y decimos adelante con estas iniciativas”, concluyó.