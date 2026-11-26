REDACCIÓN ELONCE
La crisis de la producción bananera en Formosa se agravó por los bajos precios, las importaciones y las adversidades climáticas. En diálogo con Elonce, Pánfilo Ayala, referente de Federación Agraria Argentina, alertó sobre el abandono de las chacras y reclamó políticas públicas.
La crisis de la producción bananera en Formosa generó preocupación entre los pequeños agricultores, quienes advirtieron sobre las dificultades para sostener una de las principales economías regionales del noreste argentino. Los elevados costos, la falta de compradores, las importaciones y las inclemencias climáticas profundizaron el deterioro de la actividad.
En diálogo con Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Pánfilo Ayala, productor bananero y presidente de una filial de Federación Agraria Argentina en Formosa, calificó el escenario como una “situación terminal” y cuestionó la falta de medidas estatales para garantizar la continuidad del cultivo.
“Lo más grave es la ausencia de políticas públicas para atender los distintos problemas que tiene este cultivo”, sostuvo el dirigente, quien mencionó las sequías, heladas, tormentas y granizadas entre los factores que afectaron las plantaciones durante los últimos años.
Una actividad que supo abastecer al mercado nacional
Ayala recordó que, durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la banana formoseña abastecía el consumo interno nacional y representaba una fuente de ingresos para alrededor de 5.000 familias vinculadas directa e indirectamente con el sector.
Sin embargo, el incremento de las importaciones y las dificultades para competir con la fruta extranjera provocaron una reducción progresiva de las superficies cultivadas. Los pequeños agricultores fueron los principales afectados por la pérdida de rentabilidad.
“Los productores están sin saber qué hacer en este momento. Tocando fondo”, manifestó el referente rural, quien también decidió abandonar sus parcelas ante las dificultades económicas.
Producir una hectárea cuesta seis millones de pesos
La diferencia entre los costos y los ingresos por la venta de la fruta constituye uno de los principales obstáculos para mantener las plantaciones. Según estimó Ayala, producir una hectárea de banana demanda alrededor de seis millones de pesos anuales.
Durante 2026, los agricultores recibieron entre $2.000 y $3.000 por cada caja de 22 kilos de banana verde en chacra, lo que representó un ingreso de entre $91 y $136 por kilogramo, aproximadamente.
“Esa plata el productor no tiene”, explicó respecto de la inversión necesaria. Asimismo, advirtió: “Por consecuencia es imposible sostener el cultivo”.
Más del 90% de la cosecha se habría perdido en las chacras
El representante de Federación Agraria reveló que, según sus estimaciones, más del 90% de lo poco que se produjo durante este año terminó por pudrirse en las plantaciones debido a la falta de compradores.
La caída del consumo también repercutió en la demanda de banana nacional. Uno de los destinos habituales de comercialización era el Mercado Central de Buenos Aires, donde disminuyeron considerablemente los pedidos, según indicó el entrevistado.
“La verdad que es vergonzoso decir esos números”, expresó Ayala sobre los valores que reciben los agricultores. Además, cuestionó la diferencia entre el precio que se paga en origen y el que afrontan los consumidores.
La competencia con las bananas importadas
Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia y Paraguay se encuentran entre los proveedores de fruta del mercado argentino, según detalló el dirigente. El ingreso de mercadería extranjera representa otra de las dificultades que enfrenta la actividad formoseña.
Ayala aclaró que no se opone a los acuerdos comerciales internacionales, aunque consideró necesario establecer mecanismos que permitan proteger a los agricultores nacionales. En ese sentido, destacó las políticas implementadas por otros países para resguardar sus economías regionales.
“Somos parte de esta Argentina que produce”, afirmó el referente, quien recordó que desde hace más de dos décadas mantienen reuniones con autoridades nacionales para presentar propuestas destinadas a preservar el cultivo.
El abandono de las chacras y el éxodo de los jóvenes
Las dificultades económicas también tuvieron consecuencias sociales en las comunidades rurales. Numerosas familias vendieron sus tierras, abandonaron la agricultura y buscaron otras alternativas para subsistir.
“El éxodo de jóvenes es una situación que se profundiza día a día”, advirtió Ayala, quien señaló que gran parte de quienes permanecen en el campo son adultos mayores y cuentan con escasas posibilidades de reconversión productiva.
El dirigente recordó que, décadas atrás, la actividad permitía adquirir vehículos, renovar maquinaria y ampliar las superficies sembradas. “Hoy esa realidad es un recuerdo”, lamentó.
Federación Agraria reclamó financiamiento y políticas públicas
Entre las medidas solicitadas por la entidad se encuentran el acceso al financiamiento, los subsidios para reactivar las plantaciones, la incorporación de valor agregado en origen y herramientas que permitan recuperar la rentabilidad.
Ayala cuestionó la falta de respuestas de las sucesivas administraciones nacionales y del Gobierno de Formosa. Pese al escenario adverso, aseguró que continuarán las gestiones ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales.
“Nosotros no vamos a bajar los brazos”, afirmó. También solicitó la intervención de los funcionarios para evitar la desaparición de una economía regional que consideró fundamental para garantizar el arraigo rural.
La angustia de los agricultores y la esperanza de recuperar la actividad
Durante la entrevista, Ayala describió las situaciones que encontró al recorrer las colonias bananeras. Allí conversó con agricultores de entre 70 y 80 años que todavía mantienen la esperanza de recuperar sus plantaciones y generar oportunidades para las nuevas generaciones.
“Porque nadie reniega de este cultivo”, remarcó el dirigente, quien atribuyó el deterioro del sector a las adversidades climáticas y a la falta de políticas destinadas a sostener la agricultura familiar.
“Hay mucha angustia”, reconoció. Finalmente, insistió en la necesidad de una intervención estatal urgente para recuperar una actividad que durante décadas generó empleo, desarrollo económico y oportunidades en el interior del país.