Juventud Unida de Gualeguaychú dio un paso importante en su camino hacia el ascenso al Federal A. El equipo entrerriano goleó 4 a 0 a Colón de San Justo, como visitante, en el partido de ida de la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Daniel Waldner quedó en una posición favorable de cara a la revancha, que se disputará el próximo domingo en Gualeguaychú. El ganador de la serie avanzará a la definición por una de las plazas que otorga el certamen, frente al vencedor de la Región Litoral Norte.

El entrenador y el mediocampista Aramis Serafini dialogaron con Elonce Deportivo y analizaron el triunfo y destacaron la inteligencia del equipo para aprovechar los momentos del partido. También coincidieron en que deberán mantener la concentración para afrontar el encuentro decisivo.

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Juventud Unida y la clave de la goleada ante Colón de San Justo

Juventud Unida consiguió una diferencia importante en el primer tiempo, cuando aprovechó sus oportunidades y se fue al descanso con una ventaja de 3 a 0. Matías Labaroni, Jorge Rossi y Luciano Maidana marcaron los goles de esa etapa, mientras que Damián de Hoyos completó la goleada.

Waldner destacó la interpretación del partido que hicieron sus jugadores y la capacidad para golpear en los momentos decisivos.

“Se dio un partido que creo que los chicos lo interpretaron muy bien, de manera muy inteligente. Pudimos pegar en los momentos justos y lo manejamos con mucha autoridad”, expresó.

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El técnico reconoció que el resultado superó las expectativas iniciales, aunque consideró que fue una consecuencia del desarrollo del encuentro. “Obviamente, ni el más optimista hubiese pensado un resultado así en una final, pero el resultado fue una realidad de todo el tránsito del partido”, señaló.

Por su parte, Serafini remarcó que el equipo había planificado un partido inteligente, consciente de que la serie se definiría en 180 minutos.

“Creo que nosotros estuvimos bien armados, bien ordenados. Fuimos a plantear un partido inteligente. Sabíamos que es un partido de 180 minutos, que quedan 90 todavía para definir acá en casa”, indicó.

El mediocampista también destacó que la contundencia no estuvo acompañada de una subestimación del rival, al que consideró un equipo de jerarquía.

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“Fuimos contundentes y no los subestimamos en ningún momento”, afirmó.

La revancha de Juventud Unida y la importancia de mantener la concentración

Serafini explicó que el cuerpo técnico aprovechó el entretiempo para realizar modificaciones y corregir aspectos tácticos, especialmente en las marcas sobre los jugadores de mayor altura de Colón de San Justo.

“Tuvimos un amonestado y un lesionado, así que ocupamos cambios en el entretiempo. Corregimos marcas porque ellos tienen gente muy alta”, relató.

El futbolista también valoró el mensaje del entrenador durante el descanso y la tranquilidad que le transmitió el desarrollo del segundo tiempo.

“Dani nos felicitó porque interpretamos lo que él quería. El segundo tiempo me daba la sensación que, por más que Colón tenga la pelota, no nos iba a hacer un gol”, sostuvo.

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Waldner, en tanto, explicó que una de las claves del triunfo estuvo en reconocer los momentos en los que el rival podía quedar vulnerable. “Aprovechamos los momentos e interpretamos la emocionalidad del rival. Cuando el rival estaba golpeado, fuimos por todo”, manifestó.

El entrenador resumió que la diferencia estuvo en la inteligencia para administrar los tiempos del encuentro.

“El quid de la cuestión estuvo en la inteligencia del equipo, en saber cuándo acelerar y cuándo defender”, agregó.

De cara a la revancha, Waldner advirtió que el principal desafío será evitar la confianza excesiva por la ventaja conseguida en el primer partido.

“Tenemos que combatir eso desde el mensaje, manteniendo la guardia alta y trabajando con humildad”, señaló.

Además, anticipó que Juventud Unida no saldrá a defenderse durante los 90 minutos, aunque reconoció que Colón deberá asumir la iniciativa para intentar revertir la serie.

“Sabemos que tenemos una ventaja que debemos administrar. No nos vamos a colgar del travesaño, pero sabemos que ellos deben venir a buscar el resultado”, afirmó.

Aramis Serafini destacó el vínculo con el entrenador

El mediocampista también se refirió a su relación con Waldner y al rol que ocupa dentro del equipo. El entrenador destacó su personalidad y su aporte para el equilibrio del conjunto.

“Mucho carisma, es fundamental. Nos da mucho orden, es un jugador de equilibrio, muy inteligente y tiene un gran corazón”, expresó Waldner.

Serafini, que pasó por Almirante Brown, Sportivo Italiano, Gimnasia de Concepción del Uruguay, San Jorge de Villa Elisa y Yupanqui, valoró la confianza que recibió del entrenador para desempeñarse en una posición en la que se siente cómodo.

“Daniel es frontal, dice las cosas en la cara y eso es una virtud. Formamos un vínculo externo. Él entendió dónde me sentía más cómodo en la cancha y me dio confianza. Le agradezco de por vida”, manifestó.

El futbolista también destacó el impulso anímico que significó la goleada, luego de una racha de tres partidos sin victorias.

“Viniendo de tres partidos sin ganar, este triunfo fue un envión anímico bárbaro. Somos un grupo ganador, no tenemos egos y vamos a asumir el partido con total responsabilidad”, aseguró.

Por último, tanto el entrenador como el jugador coincidieron en que el objetivo inmediato es la revancha ante Colón de San Justo, sin anticiparse a la definición frente al ganador de la Región Litoral Norte.