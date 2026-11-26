El exnadador argentino José Meolans llegará a Paraná para participar de un encuentro deportivo que reunirá a más de 200 nadadores de Entre Ríos, Santa Fe y otras localidades de la Región Centro. La actividad se desarrollará el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre en el natatorio semiolímpico del Atlético Echagüe Club.

La propuesta incluirá una clínica de natación, competencias y la jornada de coronación de la Copa Challenger Alfredo Félix Bourdillón. Además, se realizará la primera Speediest Race, una prueba que reunirá a los seis nadadores más rápidos de la temporada en los 50 metros libres.

La iniciativa es organizada por la subcomisión Máster de Natación de Echagüe y tendrá como principal atractivo la presencia de Meolans, quien representó a la Argentina en cuatro Juegos Olímpicos y se consagró campeón mundial en los 50 metros libres.

José Meolans dará una clínica de natación en Paraná

La clínica se realizará el sábado 5 de diciembre, de 10 a 12, y estará destinada a nadadores y entrenadores interesados en perfeccionar distintos aspectos de la natación competitiva. La capacitación incluirá demostraciones técnicas y ejercicios en el agua.

Ariel Gieco, integrante de la organización, dialogó con Elonce y explicó que la propuesta surgió en el marco de la última fecha de la Copa Challenger, que reúne a clubes de Paraná y de la Asociación del Litoral.

“Principalmente nació porque nosotros con los diferentes clubes de Paraná y la Asociación del Litoral estamos organizando también para ese mismo día, el 5 de diciembre, lo que es la última fecha de la Copa Challenger”, señaló.

Gieco destacó que la presencia del exnadador permitirá cerrar la temporada con una capacitación especial para deportistas de distintas edades. “Nos pareció lindo traerlo a José, que también se dedica a ese tipo de capacitaciones, a nadadores de todas las edades, para tener un cierre lindo de la Copa Challenger”, indicó.

Fausto Brondo, también integrante de la subcomisión Máster, detalló que durante la clínica se trabajará sobre la posición del cuerpo en el agua, las partidas y las vueltas, con especial atención al estilo crol.

“En una clínica de natación se trata la posición en el agua, las vueltas, las partidas, todo en el estilo crol”, explicó.

La capacitación también abordará aspectos vinculados con la velocidad, la reacción y el empuje en las partidas, la eficiencia de los virajes subacuáticos y los ajustes biomecánicos del estilo. El público podrá seguir las demostraciones desde las gradas exteriores del natatorio.

Una competencia con más de 200 nadadores en Echagüe

Después de la clínica, la actividad continuará por la tarde con la sexta fecha y jornada de coronación de la Copa Challenger Alfredo Félix Bourdillón, que comenzará a las 17.

La competencia reunirá a los clubes participantes, que buscarán definir las posiciones finales del ranking anual. La jornada concluirá a las 20 con la ceremonia de premiación y un encuentro de camaradería entre deportistas, entrenadores y delegaciones.

Gieco explicó que la Copa Challenger se desarrolla a lo largo del año, con distintas fechas en las que los clubes participan de pruebas y suman puntos.

“Se hacen diferentes fechas a lo largo del año. Empezamos en marzo, estamos terminando ahora el 5 de diciembre en Echagüe, son seis fechas a lo largo del año que vamos nadando distintas pruebas y vamos sumando puntos para cada club”, detalló.

Brondo, por su parte, destacó el valor de la presencia de Meolans para los nadadores y recordó la influencia que tuvo el exdeportista en su propia formación.

“Para todos nosotros, hasta mi generación, el máximo exponente es él. No han existido muchas personas que lleguen a ese nivel”, expresó.

La primera Speediest Race y la agenda de Meolans

Una de las novedades del encuentro será la primera Speediest Race, una competencia que reunirá a los seis nadadores más rápidos de la temporada en los 50 metros libres. La prueba tendrá un significado especial por la presencia de Meolans, quien alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al consagrarse campeón mundial en esa distancia.

Las actividades comenzarán el viernes 4 de diciembre, cuando el exnadador llegue a Paraná para participar de la presentación oficial. La recepción de autoridades e invitados está prevista para las 19:30, mientras que a las 20 se realizará una conferencia de prensa abierta al público, con una ronda de preguntas y fotografías.

El sábado 5, después de la clínica de natación, se desarrollará la competencia de la Copa Challenger. La jornada finalizará a las 20 con la premiación y el tradicional tercer tiempo de camaradería.

El encuentro fue declarado de Interés Deportivo por la provincia de Entre Ríos y contará con el respaldo de la Secretaría de Deportes provincial, el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y la participación del Instituto de Ciencias del Deporte.

Cómo inscribirse a la clínica de natación

Las inscripciones para la clínica ya se encuentran abiertas y la convocatoria está dirigida a nadadores de Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y otras localidades de la región. También podrán participar personas que no compiten, aunque las actividades técnicas dentro del agua estarán destinadas a quienes sepan nadar.

Brondo aclaró que no es necesario tener experiencia competitiva para asistir a toda la propuesta.

“Es abierta a todo público, no hay necesidad en gran parte que sepan nadar, sin embargo, hay una parte que sí que es en el agua que es más de competencia”, explicó.

Los interesados pueden consultar la información para inscribirse en la cuenta de Instagram de la subcomisión Máster de Natación de Echagüe, bajo el nombre “Natación Máster Echagüe”.