El piloto paranaense Exequiel Bastidas buscará consagrarse campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional este fin de semana, cuando se dispute la 12ª y última fecha de la temporada en el autódromo Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

El entrerriano llegará a la definición como escolta del líder del campeonato, Tomás Vitar, con apenas un punto de diferencia. Francisco Coltrinari también mantiene posibilidades matemáticas de quedarse con la corona.

En la previa de la competencia, Bastidas participará este viernes, desde las 19, de la conferencia de prensa correspondiente a la presentación oficial de la última fecha del calendario.

Qué necesita Exequiel Bastidas para ser campeón

A bordo de un Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing, el piloto paranaense acumula 315 puntos y se encuentra a una unidad de Vitar, quien lidera el campeonato con 316. Por su parte, Coltrinari ocupa la tercera posición con 289 unidades.

Bastidas ya cumplió con uno de los requisitos reglamentarios para consagrarse campeón: haber ganado al menos una competencia durante la temporada. Lo consiguió en la cuarta fecha, disputada en el circuito San Juan Villicum.

Para quedarse con el título sin depender de un desempate con Vitar, el entrerriano deberá sumar al menos dos puntos más que el líder entre la clasificación, la serie y la final. También deberá mantenerse por delante de Coltrinari en el campeonato.

Campeonato de la Clase 2 antes de la última fecha

1° Tomás Vitar

316 puntos

Nissan March

2° Exequiel Bastidas

315 puntos

Toyota Yaris

3° Francisco Coltrinari

289 puntos

La diferencia mínima entre los dos principales candidatos le otorgará especial importancia a cada instancia de la actividad en pista, mientras que Coltrinari deberá descontar los 27 puntos que lo separan del puntero.

Bastidas participará de la presentación oficial

Las actividades promocionales comenzarán este viernes a las 18.30 en el Casino de Viedma, con una exhibición que recorrerá la costanera de la capital rionegrina.

Posteriormente, desde las 19, se desarrollará la conferencia de prensa con la participación de los principales candidatos a los títulos de ambas divisionales del Turismo Nacional.

Además de Bastidas, estarán presentes Tomás Vitar y Francisco Coltrinari, protagonistas de la definición de la Clase 2, mientras que Agustín Canapino y Julián Santero representarán a la Clase 3.

También participarán los pilotos Sebastián Pérez, Adrián Percaz, Juan Eduardo Kreitz y Braian Quevedo, junto a autoridades provinciales, municipales y de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT).