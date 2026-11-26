REDACCIÓN ELONCE
El director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, Maximiliano Schonfeld, realizó un balance del FICER 2026 y destacó la concurrencia a las salas. En diálogo con Elonce, brindó detalles sobre las próximas funciones, los espectáculos musicales y las propuestas culturales.
La octava edición del FICER 2026 registró una importante concurrencia de público en sus diferentes espacios de proyección. Durante la presentación de la película Machado, Maximiliano Schonfeld, director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, dialogó con Elonce sobre el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.
El realizador resaltó la participación de los espectadores en las funciones simultáneas, la aceptación del patio gastronómico y la diversidad de propuestas que integran la programación.
“Las salas están llenas, la gente se acerca a ver todo tipo de películas. En este momento tenemos seis, siete películas al mismo tiempo y en todas hay entre 80, 100, 150 personas. Eso es un montón para un día entre semana”, expresó.
FICER 2026: la respuesta del público y el vínculo con la cultura
Al realizar un balance de las primeras jornadas, Schonfeld valoró el interés de los entrerrianos por las producciones audiovisuales y los espacios de intercambio que se generan alrededor de cada función.
“El entrerriano es muy cinéfilo, le encanta ver películas, le encanta discutir, pensar, pensarse”, sostuvo y añadió: “Es una provincia atravesada por su cultura, por su arte, una provincia que vive del arte”.
Asimismo, consideró que el encuentro cinematográfico permite fortalecer los vínculos entre la comunidad y las expresiones artísticas. “Esto no es más que algo que emerge de esa necesidad de conectarse con el otro a través de alguna expresión. El FICER es eso”, afirmó.
La proyección de Machado y su vínculo con la televisión argentina
Schonfeld se refirió a Machado, película dirigida por Julián Tagle que fue presentada este jueves. La producción aborda las relaciones familiares y recupera material de archivo vinculado con figuras emblemáticas de la televisión argentina.
“Está construida con una sensibilidad alrededor de los vínculos familiares y cómo esos vínculos se rompen y se recomponen a lo largo de la historia”, explicó.
La obra, rodada en Buenos Aires, recupera personajes que tuvieron protagonismo en la pantalla chica durante las décadas de 1980 y 1990. “¿Quién no recuerda las novelas de Andrea del Boca?”, planteó el entrevistado al mencionar las conexiones entre la historia familiar y las ficciones televisivas.
Estudiantes entrerrianos diseñaron la identidad visual del festival
Otra de las iniciativas fue la elaboración de remeras con ilustraciones de animales autóctonos, realizadas a partir de los diseños que identifican a esta edición. Las prendas fueron confeccionadas por la tienda Sirirí y pueden adquirirse en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).
“Cada remera lleva un dibujo de los chicos que dibujaron la identidad del FICER. Acá tenemos el carpincho, pero hay de todos”, detalló.
Las imágenes surgieron de un taller desarrollado en la Escuela Quirós, donde los estudiantes trabajaron sobre la fauna silvestre entrerriana. “Fueron los mismos alumnos y alumnas los que trabajaron, los que agarraron la fauna silvestre entrerriana y lo expresaron de alguna manera con sus dibujos”, explicó.
Espectáculos musicales y encuentros con directores
Entre las actividades programadas para este jueves, Schonfeld mencionó el espectáculo dedicado a María Gabriela Epumer, con una banda en vivo desde las 23. La iniciativa se sumó a las funciones cinematográficas y las alternativas gastronómicas.
También hizo referencia a la proyección de Biografía de Jorge Luis Borges, una producción de cinco horas dirigida por Mariano Llinás, quien participaría de un intercambio con los espectadores. Además, el realizador brindará una charla este viernes a las 11.
“Quedan varios días, quedan funciones espectaculares”, manifestó el titular del Instituto Audiovisual, quien anticipó la entrega de premios del Mercado del FICER, espacio destinado al desarrollo del sector.
La Sinfónica musicalizará en vivo una película de Charles Chaplin
Una de las principales propuestas para este viernes será la presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que musicalizará en vivo Tiempos modernos, la emblemática obra de Charles Chaplin, en el marco del 90º aniversario de su estreno.
Schonfeld recomendó asistir con anticipación y compartió sus impresiones tras presenciar parte de los ensayos de la formación musical, dirigida por Luis Gorelik.
“Es muy emocionante escuchar toda una sinfónica interpretando la vida de Chaplin”, expresó sobre la actividad que combinará el cine clásico con la música en vivo.
Una invitación a disfrutar del cine con entrada libre y gratuita
El director del Instituto Audiovisual valoró la aceptación del patio gastronómico, que reúne diferentes alternativas culinarias y funciona como espacio de encuentro para los asistentes.
Además, recordó que las proyecciones son gratuitas e invitó a aprovechar las jornadas restantes. “Las entradas son libres y gratuitas, uno no tiene que gastar, entra a ver las películas”, señaló.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación durante el festival y convocó a la comunidad a disfrutar de la programación: “Invitarles a todos, a todas a que vengan al FICER”.