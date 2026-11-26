Banco Nación lanzó una campaña de descuentos en heladeras, lavarropas, televisores, ventiladores y aires acondicionados. Las promociones estarán disponibles hasta el domingo 29 de noviembre. Los precios, las opciones de financiación y cómo acceder al beneficio.
El Banco Nación lanzó una campaña especial de descuentos y financiación para la compra de electrodomésticos en el marco del Black Friday 2026. La iniciativa contempla rebajas de hasta el 45% y planes de hasta 30 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Las promociones estarán disponibles hasta el domingo 29 de noviembre a través de Tienda BNA+, la plataforma de comercio electrónico de la entidad bancaria. También incluyen envíos gratuitos en determinados artículos y diferentes alternativas de pago.
Entre las ofertas figuran ventiladores en cuotas inferiores a $5.800, televisores por menos de $21.000 mensuales y lavarropas con pagos por debajo de los $30.000. Además, se comercializan equipos de aire acondicionado con importantes descuentos de cara a la temporada de verano.
Banco Nación: qué electrodomésticos se pueden comprar en 30 cuotas sin interés
Según los precios publicados en Tienda BNA+, los clientes podrán acceder a los siguientes productos con financiación a 30 meses:
Ventilador de pie Liliana Orbital de 20 pulgadas: $173.999, con un descuento del 35% y 30 cuotas de $5.799,97.
Smart TV Noblex de 43 pulgadas: $628.142, en 30 cuotas de $20.938,07.
Aire acondicionado portátil TCL de 3.500 W frío/calor: $871.999, con una rebaja del 35% y 30 cuotas de $29.066,63.
Lavarropas Drean inverter de 6 kilos: $879.839, con un descuento del 6% y 30 cuotas de $29.327,97.
Lavarropas Midea de 6 kilos: $913.000, con una rebaja del 9% y 30 cuotas de $30.433,33.
Heladera Midea de 240 litros: $985.600, con un descuento del 12% y 30 cuotas de $32.853,33.
Aire acondicionado Philco split frío/calor: $999.999, en 30 cuotas de $33.333,30.
Aire acondicionado Samsung inverter de 3.000 W frío/calor: $1.195.200, con una rebaja del 17% y 30 cuotas de $39.840.
Aire acondicionado Philco inverter de 5.500 W frío/calor: $1.453.600, con un descuento del 21% y 30 cuotas de $48.453,33.
Electrodomésticos con hasta 45% de descuento y 24 cuotas sin interés
La campaña también contempla artículos con financiación en 24 pagos mensuales sin intereses. Dentro de este segmento se encuentra un equipo de aire acondicionado con una rebaja del 45%.
Los productos incluidos en esta modalidad son:
Ventilador de pared Alpaca de 18 pulgadas: $79.999, con un descuento del 38% y 24 cuotas de $3.333,29.
Smart TV Samsung Mini LED de 50 pulgadas M60H: $769.999, con una rebaja del 21% y 24 cuotas de $32.083,29.
Aire acondicionado Likon split inverter de 3.200 frigorías: $799.999, con un descuento del 45% y 24 cuotas de $33.333,29.
Lavarropas Drean inverter de 8 kilos: $1.136.199, con una rebaja del 8% y 24 cuotas de $47.341,63.
Cómo acceder a las promociones del Banco Nación
Para aprovechar los beneficios, los interesados deberán ingresar en Tienda BNA+, seleccionar los electrodomésticos incluidos en la campaña y realizar la compra con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.
El pago deberá efectuarse mediante MODO desde la aplicación BNA+. La financiación en 30 cuotas sin interés estará reservada a determinados productos de eficiencia energética seleccionados por la plataforma.
La promoción no estará disponible para operaciones realizadas con dinero en cuenta. Además, los compradores deberán verificar las condiciones particulares de cada artículo antes de concretar la operación.