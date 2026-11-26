El Gobierno de Entre Ríos realizó una prueba de un nuevo sistema de barreras desplegables contra inundaciones en Puerto Sánchez, Paraná. La tecnología permite instalar muros lineales de contención de manera rápida para proteger sectores vulnerables ante eventuales crecidas.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a través de la Dirección de Hidráulica y la Dirección de Defensa Civil, con la colaboración del municipio paranaense.

La demostración contó con la participación del director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, y del director de Defensa Civil, Víctor Chanenko, junto a sus respectivos equipos técnicos. La Municipalidad aportó maquinaria para el llenado de las celdas que conforman el dispositivo.

Cómo funciona el sistema de barreras contra inundaciones

La experiencia surgió a partir de una presentación de la empresa proveedora, convocada por la Dirección de Hidráulica para conocer las características y prestaciones de esta tecnología. Según informaron las autoridades provinciales, la prueba arrojó resultados satisfactorios.

“Es un sistema muy eficiente, práctico y rápido de armar. Además, es fácil de transportar y no requiere demasiado personal para su instalación”, explicó Pintos.

El funcionario destacó que una de las principales ventajas del dispositivo es la posibilidad de construir defensas en períodos reducidos. “En pocas horas permite alcanzar extensiones y alturas importantes, lo que facilita las tareas de defensa”, añadió.

Una herramienta de prevención ante las crecidas

Desde la Dirección de Hidráulica señalaron que se trata de una tecnología inédita en Entre Ríos, aunque este tipo de soluciones ya se utiliza en otros países.

Pintos indicó que su eventual incorporación podría fortalecer las herramientas disponibles para las áreas provinciales encargadas de gestionar el riesgo hídrico, especialmente frente a los escenarios previstos por el fenómeno de El Niño.

Durante la demostración, las autoridades también destacaron la recepción positiva de los vecinos de Puerto Sánchez, quienes pudieron observar el funcionamiento del sistema y conocer sus posibilidades de aplicación para proteger las zonas expuestas a inundaciones.