La campaña es impulsada por UNI Global Union y la Internacional Progresista

Amazon enfrentará una nueva ola de protestas y huelgas en más de 20 países durante el Black Friday y el Cyber Monday. Las medidas forman parte de la campaña internacional Make Amazon Pay (Que Amazon pague), impulsada por UNI Global Union y la Internacional Progresista, que busca presionar a la multinacional para que reconozca los derechos laborales de sus empleados.

Las jornadas de protesta comenzarán el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, y se extenderán hasta el lunes 30, durante el Cyber Monday. Habrá paros, piquetes, manifestaciones y acciones de solidaridad en centros logísticos, depósitos y oficinas de la empresa.

En qué países habrá huelgas y protestas contra Amazon

Entre las principales medidas anunciadas se encuentran las siguientes:

Alemania: el sindicato ver.di convocó huelgas en 11 centros logísticos de Amazon, entre ellos Leipzig, Dortmund, Werne y Bad Hersfeld.

Estados Unidos: los Teamsters organizarán manifestaciones el 30 de noviembre en instalaciones de Los Ángeles y Chicago.

India: trabajadores y organizaciones aliadas realizarán movilizaciones en al menos 23 localidades.

Polonia: habrá protestas sindicales en cuatro depósitos de la compañía.

Luxemburgo: organizaciones sindicales, ambientales y de derechos humanos se manifestarán contra las prácticas sociales y ambientales de Amazon.

América Latina: se anunciaron movilizaciones en São Paulo, Brasil; Bogotá, Colombia; y Montevideo, Uruguay.

También están previstas acciones en Canadá, Australia, Bangladesh, Indonesia, Japón, Filipinas, Tailandia, Fiyi, Singapur y Sudáfrica, entre otros países.

Qué reclaman los trabajadores de Amazon

La campaña Make Amazon Pay, que se realiza por séptimo año consecutivo, reúne a más de 80 organizaciones y plantea una serie de demandas a la compañía.

Entre los principales reclamos figuran el reconocimiento de la libertad sindical y el derecho a negociar convenios colectivos en todos los países donde opera.

También exigen salarios dignos, condiciones laborales seguras, protección frente a las altas temperaturas y límites a los mecanismos de vigilancia sobre los empleados.

Además, las organizaciones reclaman que la multinacional pague los impuestos correspondientes y asuma los costos ambientales y sociales derivados de sus operaciones.

El antecedente de Canadá que impulsó las movilizaciones

Las protestas internacionales se producirán pocos días después de un avance sindical en Canadá. El 13 de noviembre, unos 800 trabajadores de un centro logístico de Amazon en Delta, Columbia Británica, consiguieron el primer convenio colectivo vinculante para empleados de la compañía en Norteamérica.

El acuerdo tendrá una duración de tres años e incluye aumentos salariales hasta alcanzar los 29 dólares canadienses por hora al finalizar su vigencia, indemnizaciones por despido de hasta 18 semanas y una semana adicional de vacaciones para quienes tengan diez años de antigüedad.

El convenio fue establecido mediante un arbitraje vinculante, luego de que la empresa y el sindicato no lograran alcanzar un acuerdo en las negociaciones.

Las ganancias récord de Amazon y los cuestionamientos ambientales

Otro de los ejes de la campaña apunta al crecimiento económico de la compañía y su impacto ambiental.

Según los datos difundidos por las organizaciones impulsoras de las protestas, Amazon obtuvo ganancias récord de 77.700 millones de dólares durante 2025, mientras que sus emisiones de carbono aumentaron un 16%.

La empresa también proyecta inversiones por 220.000 millones de dólares durante 2026, destinadas en gran parte al desarrollo de inteligencia artificial y centros de datos.

Las jornadas de protesta buscan aprovechar el Black Friday y el Cyber Monday, dos fechas centrales para el comercio electrónico mundial, para visibilizar los reclamos laborales y exigir cambios en las políticas de la multinacional.