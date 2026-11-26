Víctor Heredia informó que evoluciona favorablemente luego de contraer Covid-19. El músico compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus seguidores y llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

“Amigos queridos. En principio quiero agradecerles los alentadores mensajes de afecto que recibí estos días para mi recuperación”, escribió el artista. Luego, aseguró que se siente mejor y que pronto volverá a sus actividades: “Quiero informarles que estoy muchísimo mejor felizmente y pronto voy a retomar mis actividades normales”.

El contagio después de un recital

Heredia había confirmado el domingo que tenía Covid-19. Según explicó, contrajo la enfermedad después de su presentación del 7 de noviembre en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

El concierto formó parte de Desde Paso del Rey, el espectáculo en el que repasó momentos de sus seis décadas de trayectoria. La propuesta reunió canciones, relatos y recuerdos de la localidad bonaerense donde creció.

Durante los días de recuperación, el cantautor redujo sus respuestas en redes sociales. Su publicación más reciente recibió mensajes de apoyo de colegas, seguidores y personas cercanas.

El regreso a los escenarios

El músico también compartió un video que le envió un amigo uruguayo. En las imágenes, un artista callejero ciego interpreta “No me dejes caer” en el subte porteño. Heredia acompañó la grabación con una reflexión: “Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito”.

Su esposa, Marisa Bonzón, también le expresó su apoyo en los comentarios: “Te amo, no te dejamos caer”.

Heredia había retomado presentaciones durante octubre y noviembre, con shows en Córdoba, Rosario, Montevideo y Buenos Aires. Además, tiene previsto participar en enero de 2027 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde celebrará 60 años desde su primera actuación en el escenario mayor.