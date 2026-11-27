Un nuevo tiroteo en Paraná motivó la intervención de personal policial en la intersección de las calles Tibiletti y Segundo Sombra. El damnificado denunció que dos hombres que se desplazaban en bicicletas habrían efectuado disparos con un arma de fuego y posteriormente se dieron a la fuga.

Según informó la Policía, los efectivos entrevistaron al denunciante, quien manifestó haber identificado a uno de los presuntos autores. A partir de su testimonio, los uniformados iniciaron la búsqueda de los sospechosos.

Durante el operativo, personal policial encontró entre la basura, junto al arroyo del barrio El Pozo, una pistola calibre .22, una vaina servida y dos cartuchos.

Investigan la sucesión de tiroteos en Paraná

El fiscal en turno dispuso el secuestro del arma de fuego y la intervención de la Dirección de Policía Científica. No se informó si la pistola hallada fue utilizada en el hecho denunciado ni si hubo personas detenidas.

Cabe recordar que durante la madrugada del jueves se registraron al menos tres tiroteos en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Paraná.