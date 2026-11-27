El vocal Pablo Garrera Allende fundamentó la condena contra Rubén Darío Rolón por el siniestro vial que provocó la muerte de Iñaki Médice y graves lesiones a Thiago Zabala. Destacó el exceso de velocidad, el adelantamiento indebido y descartó la responsabilidad de las víctimas.
En los fundamentos de la sentencia por el siniestro vial que provocó la muerte de Iñaki Médice y graves lesiones a Thiago Zabala, el vocal Pablo Garrera Allende explicó por qué consideró acreditada la responsabilidad de Rubén Darío Rolón, condenado en primera instancia a tres años y cuatro meses de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, publicó Concordia Policiales.
El magistrado hizo especial hincapié en la pericia accidentológica realizada por la agente técnica María Celina Cardozo. Las huellas de frenado, los registros audiovisuales y los demás elementos relevados permitieron establecer que el Volkswagen Bora conducido por Rolón invadió el carril contrario para sobrepasar una camioneta, pese a la existencia de una doble línea amarilla.
Garrera Allende destacó que la maniobra se realizó al llegar a una intersección, donde el adelantamiento está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.
Circulaba a más de 75 kilómetros por hora
La pericia determinó que el automóvil circulaba a una velocidad no inferior a 75,99 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido en ese sector, con los semáforos funcionando de manera intermitente, era de 30 kilómetros por hora.
El vocal remarcó que el cálculo surgió de un procedimiento técnico basado en la longitud de la huella de frenado y no de una apreciación subjetiva. Sostuvo que el exceso de velocidad impidió que los motociclistas pudieran realizar una maniobra de evasión y fue determinante en la violencia del impacto.
Respecto del funcionamiento de los semáforos, señaló que los testimonios de los funcionarios policiales, la perito y una testigo coincidieron en que los dispositivos operaban de manera intermitente. Además, los análisis de alcoholemia realizados a los involucrados dieron resultado negativo.
El vocal descartó la responsabilidad de las víctimas
Al analizar la conducta de Médice y Zabala, Garrera Allende sostuvo que ambos circulaban con casco y documentación habilitante. Asimismo, indicó que de las filmaciones incorporadas como prueba no surgía que se desplazaran a una velocidad excesiva.
El magistrado descartó que existiera responsabilidad de los motociclistas en el siniestro y calificó el planteo de la defensa, que no encontró respaldo en las pruebas, como un “manotazo de ahogado”.
Al fundamentar la pena, diferenció lo ocurrido de un accidente que puede producirse aun cuando se respetan las normas de tránsito. Consideró que, en este caso, el resultado fue consecuencia de una serie de infracciones a las reglas de cuidado destinadas a proteger la vida y la integridad de las personas.
El siniestro vial que provocó la muerte de Iñaki Médice
El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2023, en la intersección de avenida Presidente Illia y calle Diamante, donde colisionaron el Volkswagen Bora conducido por Rubén Darío Rolón y la motocicleta en la que circulaban Iñaki Médice y Thiago Iñaki Zabala Noguera.
Como consecuencia del impacto, ambos jóvenes fueron trasladados al hospital. Posteriormente, Médice falleció, mientras que Zabala permaneció internado durante varios días debido a las graves lesiones sufridas.
Rolón fue condenado por el delito de conducción imprudente de un vehículo automotor, agravada por exceder en más de 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, en concurso ideal.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Núñez. En el proceso judicial también intervinieron Diego Briceño, como abogado querellante, y Gerardo Rivero y Juan José Buktenica, en representación del acusado.