El Gobierno nacional dispuso nuevas emisiones de deuda en pesos y títulos vinculados al dólar estadounidense, además de la ampliación de instrumentos financieros previamente emitidos. La medida se oficializó este viernes mediante la Resolución Conjunta 69/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

Las operaciones fueron establecidas en el marco de la licitación del Tesoro Nacional del jueves 26 de noviembre. Los cuatro nuevos instrumentos tendrán como fecha de emisión el próximo lunes 30 de noviembre.

La normativa determinó los montos nominales máximos, las condiciones de suscripción, las modalidades de pago y los plazos de vencimiento de cada título.

El Ministerio de Economía dispuso la emisión de cuatro Letras del Tesoro Nacional, con las siguientes características:

Letra capitalizable en pesos, por hasta $7 billones, con vencimiento el 16 de febrero de 2027.

Letra vinculada al dólar estadounidense, por hasta US$4.450 millones, con vencimiento el 12 de marzo de 2027.

Letra en pesos a tasa TAMAR, por hasta $7 billones, con vencimiento el 10 de mayo de 2027.

Letra capitalizable en pesos, por hasta $7 billones, con vencimiento el 16 de julio de 2027.

Las letras capitalizables devengarán intereses a una tasa efectiva mensual determinada durante la licitación, mientras que el instrumento a tasa TAMAR estará vinculado al rendimiento de los depósitos a plazo fijo mayoristas.

En tanto, la letra vinculada al dólar estará denominada en moneda estadounidense, aunque su suscripción y cancelación se realizarán en pesos, según el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central.

Ampliaron otros tres títulos del Tesoro

La resolución también dispuso la ampliación de tres instrumentos de deuda que habían sido emitidos entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

Las operaciones comprendieron una letra vinculada al dólar por hasta US$4.750 millones, con vencimiento el 10 de mayo de 2027, y un bono en pesos ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), por hasta $5,42 billones, cuyo vencimiento operará el 31 de mayo del próximo año.

Asimismo, se estableció la ampliación de un bono dual vinculado a la tasa TAMAR y al dólar, por hasta US$4.800 millones, con vencimiento el 31 de enero de 2028.

Los importes consignados en la normativa corresponden a los límites nominales máximos de las operaciones y no a los montos efectivamente adjudicados durante la licitación.